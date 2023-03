Sport

Bajnokok Ligája - A nyolc között találkozik a legutóbbi két győztes

Az előző két kiírás győztese, a címvédő Real Madrid és a Chelsea egymással játszik a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. 2023.03.18 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A nyolc között ugyanakkor a slágerpárosítás az angol és a német bajnok, azaz a Manchester City és a Bayern München párharca lesz.



Az UEFA nyoni székházában tartott pénteki sorsoláson egy olasz párharcot is kihúztak, a hétszeres győztes AC Milan a Serie A-t utcahosszal vezető Napolival került össze. A másik milánói csapat, az Internazionale a Benficát kapta.



Az eseményen már az elődöntők párosítását is kisorsolták, itt egy erősebb és egy gyengébbnek tűnő négyes alakult ki, hiszen a Real Madrid-Chelsea párharc továbbjutójára a Manchester City vagy a Bayern München vár, míg a másik ágon akár egy milánói derbi, vagy egy olaszos elődöntő is kialakulhat.



A negyeddöntő első mérkőzéseit április 11-12-én, a visszavágókat egy héttel később rendezik, míg az elődöntőkre május 9-10-én és 16-17-én kerül sor.



A finálénak június 10-én Isztambul ad otthont.



A negyeddöntő párosítása:

Real Madrid (spanyol)-Chelsea (angol)

Benfica (portugál)-Internazionale (olasz)

Manchester City (angol)-Bayern München (német)

AC Milan (olasz)-Napoli (olasz)



Az elődöntőben: AC Milan (olasz)/Napoli (olasz) - Benfica (portugál)/Internazionale (olasz) Real Madrid (spanyol)/Chelsea (angol) - Manchester City (angol)/Bayern München (német)