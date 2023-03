Magyarellenesség

Bírálják a román futballszövetséget a magyarellenes skandálások miatt félbeszakított meccs újrajátszása miatt

A romániai magyar sajtóban pénteken megjelent bírálatok szerint a Román Labdarúgó Szövetség (FRF) azt üzeni a magyarellenes skandálások miatt félbeszakított mérkőzés újrajátszatásával, hogy büntetlenül lehet gyalázni a magyarokat a romániai lelátókon.



Az erdélyi magyar média által idézett véleményformálók arra reagáltak, hogy a (FRF) fellebbviteli bizottsága csütörtökön felülbírálta a fegyelmi bizottság alapfokú döntését (amely a botrányba fulladt meccs három pontját a házigazda Sepsi OSK javára ítélte) és elrendelte, hogy játsszák újra a találkozót, amelyet január 29-én azért szakított meg a játékvezető, mert a vendégcsapat FCU 1948 Craiova szurkolói magyarellenes rigmusokat skandáltak.



"Mélységesen felháborít bennünket az, hogy a FRF ahelyett, hogy fellépne az idegengyűlölet ellen, a mai döntésével tulajdonképpen bátorítja és szentesíti azt! Ez a döntés azt jelenti, hogy nyugodtan lehet gyalázni a magyarokat, következmények nélkül, a román lelátókon" - idézte a Székelyhon hírportál Antal Árpádot, Sepsiszentgyörgy polgármesterét. Az elöljáró azt is hozzátette: nem hagyják annyiban az ügyet, az UEFA-hoz fordulnak, mert botrányosnak, felelőtlennek és megengedhetetlennek tartják a FRF döntését.



Asztalos Csaba, a romániai Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) elnöke szerint is a futballszövetség fellebbviteli testülete lényegében azt üzente, hogy a romániai stadionokban folyó gyűlölködést nem büntetik, holott minden más országban kemény szankciókat szabnak ki az ilyen jellegű skandálásért.



"Nagyon veszélyes precedenst teremtenek. Egyetértek azzal, hogy a futballmérkőzéseket a pályán kell eldönteni, nem pedig a zöld asztalnál. Azt is tudom, hogy mennyire fontosak a pontok a rájátszás szempontjából. De ez nem jelenti azt, hogy a büntetéseknek ennyire aránytalanoknak kell lenniük. Nem változtat semmin, ha egy csapatot arra köteleznek, hogy hat meccsen keresztül nézők nélkül játsszon, és 4000 eurós büntetést fizessen. Ez a szankció egy hülyeség. Az FRF bizottságai függetlenek, ez az ő döntésük, de mi nem értünk egyet vele" - idézte a CNCD elnökét a Transtelex.ro hírportál.

Cristian Tudor Popescu publicista, Románia egyik legtöbbet szerepeltetett véleményformálója "Uram, kérem, ne nevezzen rasszistának, én idegengyűlölő vagyok!" című jegyzetében a FRF érvelését bírálja, amely arra hivatkozott, hogy a szabályzat csak a rasszista megnyilvánulásokat bünteti, míg a sepsiszentgyörgyi skandálások "csak" idegengyűlölőek voltak.



"Mi a különbség a rasszizmus és az idegengyűlölet súlyossága között? Kevésbé rossz az kiabálni: 'Kifele a magyarokkal az országból', mint azt, hogy 'Ki a feketékkel és a vietnámiakkal az országból'? Aki erre igennel válaszol, annak nincs esze" - idézte az újságírót a kolozsvári Maszol.ro, amely magyarul is megjelentette az eredetileg a Gsp.ro-n közölt jegyzetet.



Ebben Cristian Tudor Popescu is úgy értékelte: döntésével a FRF zöld utat ad az idegengyűlölő megnyilvánulásoknak a romániai stadionokban és bátorítja a sportpályák környékén megjelenő erőszakot.



"Úgy tudom, a Sepsi fellebbezni fog a döntés ellen a nemzetközi Sportdöntőbíróságnál. Ez jó, így lesz nemzetközileg is ismert a román foci, ha már a válogatottal nem büszkélkedhetünk" - zárta jegyzetét a román publicista.