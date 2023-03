Sport

Európa-liga - Leverkusenben kétgólos hátrányba került a Ferencváros

A Ferencváros 2-0-s vereséget szenvedett csütörtökön a Bayer Leverkusen vendégeként a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjének első mérkőzésén.



A hazaiak a 10. percben szereztek vezetést Kerem Demirbay átlövésével. A magyar bajnok méltó ellenfele volt az esélyesebb riválisnak, volt lehetősége az egyenlítésre, de Kristoffer Zachariassen emelése a keresztlécen csattant. A végeredményt a Burkina Fasó-i Edmond Tapsoba fejese állította be a 86. percben.



A visszavágót jövő csütörtökön a Puskás Arénában rendezik, amely egyúttal a május 31-i finálé helyszíne is lesz.



Európa-liga, nyolcaddöntő, első mérkőzés:

Bayer Leverkusen (német)-Ferencváros 2-0 (1-0)

Leverkusen, BayArena, 24 ezer néző, v.: Davide Massa (olasz)

gólszerzők: Demirbay (10.), Tapsoba (86.)

sárga lap: Demirbay (38.), Wirtz (76.), Kossounou (83.), illetve Marquinhos (45.), Zachariassen (49.), Botka (76.), Civic (93.)



Bayer Leverkusen:

Hradecky - Kossounou, Tapsoba, Tah, Hincapie - Frimpong, Amiri, Demirbay - Diaby (Hlozek, 71.), Azmun (Adli, 60.), Wirtz (Schick, 89.)



Ferencváros:

Dibusz - Botka (Wingo, 87.), Knoester, Abena, Civic - Vécsei, Esiti - Traoré (Frederiksen, 87.), Zachariassen, Marquinhos (Gojak, 78.) - R. Mmaee



I. félidő:

10. perc: Demirbayt nem támadták meg a ferencvárosi védők a 16-os előterében, így a német középpályás 17 méterről a keresztléc alá bombázott (1-0).



II. félidő:

86. perc: Hlozek közel 30 méteres szabadrúgásból a jobb kapufát találta el, a kipattanót pedig Tapsoba 12 méterről fejelte a Dibusz vétődése miatt üresen maradt kapuba (2-0).



A találkozót megelőzően az okozott izgalmat, hogy a különvonattal érkező vendégszurkolók megérkeznek-e a kezdésre a stadionba, de végül a német hatóságok több mint másfél óráig elhúzódó ellenőrzése ellenére 18 órára már megtelt a magyar drukkerek számára fenntartott szektor, amelyet a csapatok kivonulásakor lufikkal zöld-fehérbe borítottak a ferencvárosiak.

A német csapat azonnal magához ragadta a kezdeményezést, de a zöld-fehérek megszállták a saját térfelüket, így a hazaiak eleinte csak keresték, de nem találták a felállt védekezés ellenszerét, viszont ellentámadásra nem futotta a Ferencváros erejéből. Alig tíz perc telt el, amikor Demirbay átlövésből mégis vezetést szerzett a gyógyszergyáriaknak. A találat annyit változtatott a játék képén, hogy a magyar bajnok jobban meg tudta tartani a labdát, így az első magyar kapura lövésre negyedórát kellett várni, de Vécsei próbálkozása jócskán kapu fölé szállt. A 20. perctől ismét fokozta a nyomást a Bajnokok Ligájából átkerült rivális, de veszélyes beadásai nem értek célt. Ezzel szemben a Ferencváros egy mintaszerű ellenakció végén majdnem egyenlített: Vécsei mesteri pörgetéssel ugratta ki Zachariassent, akinek az emelése a keresztlécet találta el. Ezt követően Botka lövése is óvatosságra intette a német együttest, így egy ideig kiegyenlítettebb játékot láthatott a közönség, de a szünet előtti percekben ismét rákapcsoltak a németek, az előnyüket viszont nem tudták növelni.



A térfélcserét követően jobban kezdett a magyar bajnok, letámadással is próbálkozott, aminek volt eredménye, azonban Traoré nagy helyzetben csúnyán fölé lőtt. A kezdeti rohamok után ismét kiegyenlített volt a játék, de Esiti eladott labdája majdnem megbosszulta magát, Diaby lövése nem sokkal kerülte el a bal alsó sarkot. Összességében az FTC sokkal bátrabban futballozott, mint az első félidőben, ennek nyomán ígéretesebb támadásokat vezetett, igazán nagy ziccere az utolsó kulcspasszok sikertelensége miatt nem akadt. A Leverkusen ebben a periódusban egyáltalán nem tudott állandó nyomást gyakorolni Dibusz kapujára, ennek ellenére sikerült kétgólosra hizlalnia az előnyét, mert a hajrában egy szabadrúgás utáni kipattanóból újra a piros-feketék voltak eredményesek. Ami szintén rossz hír az amúgy is sérülésektől tizedelt Ferencváros számára, hogy Botka sárga lapok miatt eltiltott lesz a második felvonáson.