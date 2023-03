Sport

Megállították a Fradi-vonatot a német rendőrök

Sikerült elérni, hogy a ferencvárosi szurkolók különvonata prioritást élvezzen Németországban, miután a helyi hatóságok minden előzetes jelzés nélkül megállították, majd hosszú ellenőrzésnek vetették alá őket, így nem érték volna el a Bayer Leverkusen-Ferencváros futballmérkőzést - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön.



A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a szurkolók számára most is zajlik a versenyfutás az idővel, miután előzetes jelzés és értesítés nélkül Németországban a vonatról mindenkit leszállítottak és ellenőrzésnek vetettek alá egy rendkívül időigényes eljárás keretében.



"Amint értesültünk erről, azonnal kapcsolatba léptünk a német rendőrség képviselőivel, és kértük őket, hogy gyorsítsák fel az eljárást, ne veszélyeztessék a ferencvárosi szurkolók időben való megérkezését Leverkusenbe" - tudatta.



"A folyamatos megkeresések hatására valamit sikerült gyorsítani az ellenőrzésen, de ez így is több mint másfél órát igénybe vett, ami nyilvánvalóan nehezen elfogadható, és nehezen tudható be valamifajta baráti, konstruktív együttműködésnek" - tette hozzá.



Szijjártó Péter elmondta, hogy valamennyit sikerült gyorsítani a folyamaton, így a különvonat már úton van az úti cél felé, azonban a vasúttársaság közlése alapján, ha minden a normális menetrend szerint történne, akkor a drukkerek csak a mérkőzés kezdését követően érkeznének meg.



Mint közölte, a magyar külképviselet kapcsolatba lépett és segítséget kért a német vasúttársaság illetékeseitől, akik rendkívül konstruktívan és segítőkészen álltak ehhez a kérdéshez, megadva a prioritást a ferencvárosi szurkolók különvonatának a német vasúti közlekedési hálózatban.



"A vasúttársaság jelenlegi várakozásai szerint valamikor 17 óra 48 perc és 18 óra között fog befutni a vonat a leverkuseni pályaudvarra, ami jó reményekkel kecsegtet arra, hogy a szurkolók oda tudnak érni a mérkőzésre" - húzta alá.



A miniszter bejelentette, hogy minden, Leverkusenbe rendelt magyar konzult a pályaudvarra küldtek, így mind ott fogják várni a szurkolókat, hogy a lehető leggyorsabban el tudjanak jutni a leverkuseni stadionba.



"Ott helyben a konzuljaink a rendőrökkel és a német hatóságok képviselőivel készítik elő az érkezést, és közbenjárnak annak érdekében, hogy a megérkezés a stadionba időben történjen" - fogalmazott.



"Reméljük, hogy most már további fennakadás nem lesz, mindenesetre a német rendőrséggel, a német hatósággal és a német vasúttársasággal is folyamatosan kapcsolatban vagyunk" - mondta.



"Zajlik a versenyfutás az idővel. Reméljük, hogy ezt a versenyfutást most mi fogjuk nyerni" - emelte ki.