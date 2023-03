Sport

IFFHS: Messi a világ első számú játékmestere, Buffon a legjobb kapus

Lionel Messit választotta minden idők legjobb játékmesterének, Gianluigi Buffont pedig legjobb kapusának a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet, az IFFHS. 2023.03.06 05:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az irányítók abszolút sorrendjét a 2006 óta létező és évente elkészített rangsorok pontszámainak összesítése alapján állapították meg, míg a kapusoknál 1987-től hirdetnek minden esztendőben végeredményt.



A klubszinten az FC Barcelona után 2021-től a Paris Saint-Germainnél légióskodó Messi - aki tavaly világbajnoki címig vezényelte az argentin nemzeti válogatottat, idén pedig hetedszer vehette át a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségtől (FIFA) az Év játékosát megillető trófeát - jelentős előnnyel nyert egykori csapattársa, a spanyol Andrés Iniesta és a jelenleg a Manchester Cityt erősítő belga Kevin De Bruyne előtt.



Az IFFHS 17 évvel ezelőtti első ilyen évi szavazásán a francia Zinedine Zidane végzett az élen, 2007-ben a brazil Kaká győzött, majd a Barcelona sikerévtizede következett: a katalán elitalakulat játékmesterei közül a jelenleg a csapatot vezetőedzőként dirigáló Xavi négyszer bizonyult a legjobbnak (2008-2011), Iniesta két ízben nyert (2012, 2013), Messi pedig összesen öt alkalommal lett első, négyszer (2015, 2016, 2017, 2019) a Barca, most pedig a PSG labdarúgójaként. A Barcelona szupertriójával hárman tudtak versenyre kelni, és olykor elébük is kerülni: egyszer-egyszer a most is a Real Madridban játszó német Toni Kroos (2014) és a horvát Luka Modric (2018), míg De Bruyne 2020-ban és 2021-ben lett a világ legjobb futballkarmestere a nemzetközi szervezetnél.

A top 10 irányító az IFFHS-nél (2006-2022):

1. Lionel Messi (argentin) 284 pont

2. Andrés Iniesta (spanyol) 197

3. Kevin De Bruyne (belga) 141

4. Luka Modric (horvát) 133

5. Xavi (spanyol) 130

6. Toni Kroos (német) 101

7. Mesut Özil (német) 85

8. Andrea Pirlo (olasz) 82

9. Eden Hazard (belga) 77

10. Neymar (brazil) 71

A kapusoknál az elmúlt bő három és fél évtized voksai alapján az olaszok élő legendája, Gianluigi Buffon lett a világ legjobb hálóőre, biztosan előzve meg az örökranglistán a spanyol Iker Casillast és a német Manuel Neuert. Az első tízbe kilenc európai és a paraguayi José Luis Chilavert személyében egy dél-amerikai kapus került be. A legjobb húsz helyezett közül még négyen aktívak: Neuer mellett a belga Thibaut Courtois (8.), a francia Hugo Lloris (13.) és a szlovén Jan Oblak (15.).

Az IFFHS-lista (1987-2022) élcsoportja:

1. Gianluigi Buffon (olasz) 357 pont

2. Iker Casillas (spanyol) 260

3. Manuel Neuer (német) 219

4. Petr Cech (cseh) 218

5. Edwin van der Sar (holland) 201

6. Peter Schmeichel (dán) 179

7. Oliver Kahn (német) 162

8. Thibaut Courtois (belga) 150

9. José Luis Chilavert (paraguayi) 146

10. Walter Zenga (olasz) 132