Tragédia

'Valamikor éjjel dönthette el, hogy nincs tovább' - megszólalt Lendvai Miklós édesapja

"Valamikor éjjel dönthette el, hogy nincs tovább... Nem tudom megmondani, hogy miért. A munkatársaival is beszéltem, de ők sem vettek észre rajta semmi különöset, szokatlant. Minden áldott nap, ha ment dolgozni, erre jött, beugrott, és kérdezte, anya, főzünk egy kávét?" - erősítette meg a Sportal.hu-nak idősebb Lendvai Miklós, hogy fia öngyilkosságot követett el.



A lap szerint a futballtársadalom múlt hétfő óta egy emberként gyászolja a korábbi 23-szoros válogatott középpályást, a 47 évesen elhunyt Lendvai Miklóst. A korábban Franciaországban, Svájcban, Bel­gium­ban és Cipruson is légióskodó, a Ferencvárosnál is megfordult középpályás - aki párjával öt gyermeket nevelt - az elmúlt években eltávolodott a futballtól, abbahagyta az edzősködést, apósa építőipari vállalkozását vezette. Múlt hétfőn aztán munkatársai, szülei hiába várták, keresték. Kollégái mentek ki az otthonához, és lakása egyik melléképületében találtak rá holtan.



"Aznap a munkatársai hoztak nekünk bútorokat, lepakolták őket, mi pedig kérdeztük, hol van Miki. Azt mondták, nem tudják, nem vette föl a telefont, az autója pedig otthon van. Ezért elmentek a lakására, aztán kicsivel később a feleségemmel mi is, mert éreztem, mennünk kell, meg kell néznünk, mi van vele. Végül a kollégái találtak rá" - fogalmazott idősebb Lendvai Miklós.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, Magyarországon hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegélyszámot!