Baleset

Még konkrét célok nélkül edz a zebrán elütött kenus, Horányi Dóra

Konkrét célokat egyelőre nem tűzött ki az idei szezonra az Európa-bajnoki ezüstérmes kenus, Horányi Dóra, aki egy évvel ezelőtt súlyos autóbalesetet szenvedett: elütötték a zebrán és mindkét lába eltört.



"Amikor átmegyek a zebrán, még eszembe jut, ami történt, de alapvetően sikerült levetkőzni az ezzel kapcsolatos rossz érzéseket" - mondta az M1 aktuális csatornának az UTE 20 éves versenyzője.



Ahogy felidézte, az volt a célja, hogy minél hamarabb visszatérjen, s bár az orvosok erre egy évet jósoltak, végül kevesebb idő is elég volt.



"Előbb gyógytornásztam, majd úsztam, aztán jöttek a konditermi edzések, augusztusban pedig már hajóba is szállhattam. Előtte pár hétig SUP-oztam" - mesélte, hozzátéve, hogy eleinte még fájt a térde, kicsit még most is érzi, de reméli, hogy ez idővel el fog múlni.



Horányi Dóra hétről hétre próbál egyre többet evezni, most 10-15 kilométer a napi penzuma.



"A párom, a családom, a barátok, a klubom és a szövetség végig támogatott, ez nagyon sokat segített" - mondta.



A fiatal kenus októberben bekapcsolódott a csapatmunkába is, s futni ugyan még nem tud, télen az úszásra és az ergózásra helyezte a hangsúlyt.



"Az erőnlétem sokat javult a baleset előtti állapothoz képest is, az állóképességem azonban még nem az igazi. A célom az, hogy tavasszal ez is javuljon. És remélem, hogy belátható időn belül a futást is elkezdhetem" - fogalmazott.



Horányi Dóra azt mondta, hosszú távon tervez a kenuzással, de hogy idén mire lesz képes, azt még nem tudja.



"Jövőre még lesz egy műtétem, jelenleg hét csavar és két fémrúd van a lábamban, ezeket távolítják majd el. Az idei szereplésem nagyban függ attól, hogy az időre menéseken hogyan teljesítek. A párizsi olimpiát nagyon távolinak érzem, de így voltam ezzel Tokió előtt is, aztán bekerültem a csapatba. Edzek és meglátjuk, hogy ez mire lesz elég" - mondta a kenus, aki 2021-ben ott volt a tokiói játékokon, de végül nem szállt vízre.



Horányi Dóra a 2021-es poznani Eb-n szerzett ezüstérmet 5000 méteren.