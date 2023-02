Gyász

Orbán Viktor: Amancio Amaro emberi nagysága és pályafutása példaként állítható a fiatalok elé

Orbán Viktor miniszterelnök - úgy is, mint a Puskás Akadémia alapítója - együttérzését fejezte ki Amancio Amaro, a Real Madrid korábbi labdarúgójának halála kapcsán - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke szerdán.



Mint a Real Madrid elnöke, Florentino Pérez számára címzett levelében Orbán Viktor írta, a magyar futballrajongók mindig hálásan fognak gondolni arra az őszinte tiszteletre és szeretetre, amellyel Amancio Amaro egykori csapat- és csatártársáról, Puskás Ferencről beszélt. Orbán Viktor kifejezte meggyőződését, hogy ma is példaként állítható a fiatalok elé Amaro emberi nagysága és lenyűgöző pályafutása, amely során kilenc alkalommal lett bajnok, kétszer pedig a La Liga legjobb góllövője, miközben nemcsak a Bajnokcsapatok Európa-kupáját nyerte meg a Real Madrid világklasszis szélsőjeként, de az Európa-bajnokságot is a spanyol válogatottal. "Igazi úriember volt, a labdarúgás nagykövete, akinek mi, magyarok még azt is meg tudtuk bocsátani, hogy az 1964-es Európa-bajnokságon az ő góljával kaptunk ki az elődöntőben. Emlékét kegyelettel megőrizzük" - írta a miniszterelnök.