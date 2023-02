Gyász

Meghalt Lendvai Miklós 23-szoros válogatott labdarúgó - 47 éves volt

Az egykori válogatott labdarúgó, Lendvai Miklós halálhírét Zalaegerszeg polgármestere, Balaicz Zoltán osztotta meg a közösségi oldalán, részleteket egyelőre nem közöltek.



A sportpályafutása során 23-szor lépett pályára a magyar labdarúgó-válogatottban és 129-szer az első osztályú bajnokságban.



Pályafutását a ZTE csapatánál kezdte 1991-ben, játékára felfigyelt a francia Girondins de Bordeaux, amely szerződtette. Nem tudott meghatározó játékossá válni, így rövid idő múlva a svájci Luganóhoz szerződött. Ezután hazatért Magyarországra és a Fradi játékosa lett. 1999 és 2004 közt újra külföldön játszott, Belgiumban és Cipruson.



Ezt követően Győrben és Zalaegerszegen volt első osztályú labdarúgó. Simon Antal nem tartott igényt a játékára, így 2007 tavaszán szerződést bontott vele a ZTE. Ezután az NB III. Bakony-csoportjában szereplő Soproni VSE együttesénél vállalt először szakvezetői feladatokat játékosedzőként, majd hasonló szerepkört töltött be Andráshidán a 2007–2008-as szezonban.



Visszavonulását 2008 januárjában jelentette be egészségügyi és családi okokra hivatkozva. Saját bevallása szerint fölhagy a sporttal és az üzleti életben próbál érvényesülni. Utódja az Andráshida SC kispadján Kovács Imre lett. 2009 januárjában, egy év kihagyás után elfogadta a harmadosztályú Tapolca megkeresését.



A Soproni VSE és az Andráshida SC játékos-edzője is volt pályafutása vége felé. 2010-ben visszatért a ZTE-hez és az utánpótlásképzésben vállalt feladatot az akadémia keretein belül.