Sport

Ittasan okozott balesetet a Fradi futballistája - reagált a klub

Ittasan okozott közúti balesetet a labdarúgó NB I-ben szereplő Ferencváros argentin légiósa, Carlos Auzqui.



A baleset-info.hu vasárnap a katasztrófavédelem tájékoztatására hivatkozva arról számolt be, hogy egy személyautó Budapest XI. kerületében, a Kosztolányi Dezső téren felhajtott a járdára és kidöntött egy közlekedési táblát, valamint egy betonoszlopot is.



A portál azt is hozzátette, hogy információi szerint a Ferencváros labdarúgócsapatának argentin légiósa, a 30 éves Carlos Auzqui vezette a gépjárművet, a futballista esetében a helyszínen elvégzett szondáztatás komoly mennyiségű alkohol jelenlétét mutatta ki.



A Ferencváros sajtóosztálya a Sportalnak megerősítette az értesülést: "Carlos Auzqui nehezen tudott napirendre térni a Kisvárdán történtek és a keretből való kikerülés miatt. A játékos a baleset után súlyos pénzbüntetést fog kapni a Ferencvároshoz méltatlan viselkedése miatt."



Az együttes múlt szombaton szerepelt Kisvárdán, ahol a 60. percben Marquinhos helyére állt be Auzqui, de Sztanyiszlav Csercseszovot nem győzte meg a teljesítménye, és 16 perccel később lecserélte őt.



Az együttes Kecskemét elleni keretébe már nem került be az argentin futballista - írja az Index.