Török-szíriai földrengés

Épp nemzetközi verseny volt, mikor megrengett a föld - kilenc török birkózó vesztette életét

A Törökország déli részén fekvő városban U20-as szabadfogású nemzetközi tornát rendeztek, amelyen a francia, a koszovói és az üzbég válogatott is részt vett. A külföldiek mellett 21 hazai versenyzőt is azonnal sikerült kimenekíteni, de többen a romok alatt ragadtak.



A mentésben a felnőtt török válogatott birkózói is önként a helyszínre siettek: az olimpiai bajnok Taha Akgül, a négyszeres világbajnok Riza Kayaalp és az Európa-bajnok Kerim Kamal is segített kihúzni sporttársait a törmelékek alól.



A legfrissebb adatok szerint eddig több mint 25 ezren haltak meg a Törökországot és Szíriát sújtó természeti katasztrófában.