Meghalt a legidősebb olimpikon

Halálhírét családja tette közzé.



Az 1916. január 21-én Montevideóban született Sienra vitorlásversenyzőként vett részt az 1948-as londoni olimpián, ahol hatodik lett.



A legidősebb élő olimpikonná így a francia Yvonne Chabot-Curtet lépett elő, ő 1920. május 28-án született, és távolugróként az 1948-as londoni, valamint az 1952-es helsinki ötkarikás játékokon indult.



A legidősebb élő olimpiai bajnok változatlanul az ötszörös aranyérmes tornász, Keleti Ágnes, aki január 9-én töltötte be 102. életévét. A játékokon valaha indult még élő sportolók korelnöki rangsorában a legtöbb olimpiai éremmel (10) rendelkező magyar női sportoló és a legeredményesebb magyar tornásznő előtt még az amerikai úszó, Iris Cummings szerepel, aki tavaly december 21-én volt 102 éves, s ő az egyetlen, aki még él az 1936-os berlini nyári játékokon részt vett sportolók közül.

