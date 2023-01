Sport

Férfi kézilabda-vb - Súlyos magyar vereség Dániától a negyeddöntőben

A magyarok a csoportkört és a középdöntőt is két győzelemmel és egy vereséggel zárták, az 5-8. helyért pedig először pénteken játszanak, szintén a svéd fővárosban. A csapat célja az olimpiai selejtezőtornára jutás volt, amit a negyeddöntőbe jutással már elért.



A 2019-ben és 2021-ben is világbajnok Dánia 13. alkalommal jutott vb-elődöntőbe. Legutóbb 2017 januárjában veszítettek vb-mérkőzést a dánok - éppen a magyar válogatottal szemben -, sorozatban immár 25 győzelemnél és egy döntetlennél tartanak, ezzel a mostani meccsen megdöntötték Franciaország vb-rekordját.



Eredmény, negyeddöntő:

Dánia-Magyarország 40-23 (21-12)

Stockholm, v.: Brunner, Salah (svájciak)

lövések/gólok: 50/40, illetve 50/23

gólok hétméteresből: 4/1, illetve 8/4

kiállítások: 6, illetve 8 perc



Magyarország:

Mikler - Bóka 3, Bodó 6, Bánhidi, Sipos, Ancsin 2, Lékai 6, cserék: Rodríguez 2, Rosta 3, Hanusz, Ilic, Szita 1, Székely



A magyarok 18 fős keretéből ezúttal Kovacsics Péter és Palasics Kristóf maradt ki.



Három percben belül 3-0-ra ellépett a címvédő, de gyorsan felvette a mérkőzés fonalát a magyar csapat. A támadásban elkövetett hibákat szinte kivétel nélkül kihasználták a dánok, villámgyors ellenakciók végén betaláltak, és tovább növelték előnyüket. Védekezésben is rendkívül nehéz dolguk volt Bánhidi Bencééknek, mert a belső posztokon és a széleken is rendkívül mozgékonyak, gyorsak voltak az ellenfél játékosai.



José María Rodríguez Vaquero szövetségi kapitány időkérésekkel és cserékkel próbálkozott, és bár játékosai kitartóan próbálkoztak, nagyon ritkán tudtak hatékonyan védekezni a továbbra is meglévő sebességkülönbség miatt. Az ellenfél a szünetben már kilenc góllal vezetett, egyáltalán nem látszott rajta, hogy a hét elején egy nappal kevesebbet pihenhetett, és akkor is utaznia kellett.



Az első félidő utolsó négy gólját a dánok szerezték, a másodikat pedig egy 5-1-es sorozattal kezdték (26-13), így 35 perc után már csak a végső különbség volt a kérdés. A magyar együttes nyitott védekezésre és létszámfölényes támadójátékra váltott, ennek eredményeképpen négy gólt lefaragott a hátrányából, de összességében nem változott a játék képe. A jelentős különbség ellenére a magyarok nem sokat cseréltek, nem pihentették kulcsembereiket a két nap múlva sorra kerülő következő meccsre.



Mikler Roland három, Székely Márton hat, a túloldalon Niklas Landin 12, Kevin Möller négy védést mutatott be.



A két csapat 44. egymás elleni mérkőzésén 19 magyar siker és négy döntetlen mellett 21. alkalommal nyertek a dánok.