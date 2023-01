Sport

IFFHS: álomtizenegyek Dél-Amerikából és Európából

Két kivétellel csupa olyan játékos kapott helyet a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet 2022-es álomcsapataiban, akik szerepeltek a tavaly év végi katari világbajnokságon. 2023.01.19 03:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A dél-amerikaiak top tizenegyébe nem kevesebb, mint hét futballista került be a vb-aranyérmes argentin nemzeti együttesből, míg a legjobb nyolc között búcsúzó brazil válogatottból négy játékost szavaztak be a kontinentális elitalakulatba.



Az európaiak álomtizenegyét ugyanakkor öt ország képviselői alkotják, köztük négy az argentinok elleni döntőt büntetőkkel elveszítő franciáktól, s kettő a vb-bronzérmes horvátoktól. Az "igazi kakukktojás" a vb-re ki nem jutott norvég válogatott erőssége, Erling Haaland, aki elsősorban az angol klubcsatában, a Manchester Cityben nyújtott gólerős játékával szorított magának helyet az "euroválogatottban". Részben kilóg a sorból Karim Benzema, a Real Madridnak a legutóbbi Aranylabdát kiérdemelt francia támadója is, aki papíron tagja volt a nemzeti válogatottnak, de sérüléséből csak a vb közben épült fel, s a Katarban végül másodikként végzett együttesben nem jutott szóhoz.



A 2022-es álomcsapatok az IFFHS-nél:



Dél-Amerika:

Emiliano Martínez (Argentína) - Cristian Romero (Argentína), Thiago Silva (Brazília), Nicolas Otamendi (Argentína) - Enzo Fernández (Argentína), Casemiro (Brazília), Neymar (Brazília), Rodrigo De Paul (Argentína) - Lionel Messi (Argentína), Julian Álvarez (Argentína), Vinicius Jr. (Brazília)



Európa:

Thibaut Courtois (Belgium) - Denzel Dumfries (Hollandia), Josko Gvardiol (Horvátország), Virgil van Dijk (Hollandia), Theo Hernández (Franciaország) - Luka Modric (Horvátország), Kevin De Bruyne (Belgium), Antoine Griezmann (Franciaország) - Erling Haaland (Norvégia), Karim Benzema (Franciaország), Kylian Mbappé (Franciaország)