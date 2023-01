Sport

Budapest lesz Európa kardközpontja

Ebben a főszerepet három, a sportágban nagy hagyományokkal rendelkező ország, Magyarország, Franciaország és Olaszország vállalja majd, de Spanyolország is részt vesz a tervek megvalósításában. 2023.01.15 12:34 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ötoldalú megállapodást írt alá az Európai Vívó Szövetséggel Csampa Zsolt, a magyar sportági szövetség (MVSZ) elnöke, az együttműködés értelmében Budapest lesz a jövőben Európa kardközpontja.



Az eseményen ott volt Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is - számolt be róla a hazai szövetség honlapja.



Párizsban - a hét végi női és férfi tőr világkupa helyszínén - gyűlt össze a vívóvilág európai részének vezetősége. Giorgio Scarso, az Európai Vívó Szövetség közelmúltban megválasztott elnökének kezdeményezésére a szakemberek kidolgoztak egy olyan munkaprogramot, amely többek között arról szól, hogy az európai nemzetek előrébb lépjenek az edzőképzésben, közös edzőtáborok szervezésében, valamint a kontinens egységes nemzetközi képviseletében. Ebben a főszerepet három, a sportágban nagy hagyományokkal rendelkező ország, Magyarország, Franciaország és Olaszország vállalja majd, de Spanyolország is részt vesz a tervek megvalósításában.



"Szövetségünk vállalta azt, hogy a jövőben otthont ad a kardvívás nemzetközi edzőképzésének" - nyilatkozott a hunfencing.hu oldalnak Csampa Zsolt. - "Az erről szóló megállapodást az európai konföderáció mellett a további három nemzet képviselője írta alá, ugyanakkor a terv a projekt kiszélesítése az egész kontinensre. Vállaltuk továbbá azt, hogy az ezzel kapcsolatos szakmai, szervezési és adminisztrációs feladatokat is megoldjuk, szép és hasznos munka elé nézünk legtradicionálisabb fegyvernemünk képviseletében."



"A Magyar Vívó Szövetség meghívását köszönettel fogadtam, és remek kezdeményezésnek tartom legeredményesebb olimpiai sportágunk újabb szerepvállalását" - nyilatkozott a szövetség honlapjának Gyulay Zsolt.



"Ráadásul igen magas rangú kollégákkal találkoztam és beszélgettem, ugyanis itt volt az olasz sportminiszter és a Francia Olimpiai Bizottság elnöke egyaránt. Természetesen a párizsi olimpia is szóba került az egyeztetéseknél. Ugyancsak ezzel kapcsolatosan napközben tudtam találkozni Habsburg Györggyel, hazánk franciaországi nagykövetével, úgyhogy igazán sűrű napot zárunk" - tette hozzá.