Sport

Férfi kézilabda-vb - A Koreai Köztársaság legyőzésével kezdett a magyar válogatott

A magyar férfi kézilabda-válogatott végig vezetve 35-27-re legyőzte a Koreai Köztársaság csapatát az olimpiai kvalifikációs világbajnokság csoportkörének első fordulójában, csütörtökön Kristianstadban, ezzel nagy lépést tett a középdöntőbe jutás felé.



A magyarok - akiknek a legjobb hét közé jutás a céljuk - szombaton 20.30-tól Izlanddal, hétfőn 20.30-tól pedig Portugáliával játszanak, a középdöntőbe az első három helyezett jut.



Eredmény, csoportkör, 1. forduló, D csoport:

Magyarország-Koreai Köztársaság 35-27 (21-11)

Kristianstad, v.: Belkhiri, Hamidi (algériaiak)

lövések/gólok: 58/35, illetve 44/27

gólok hétméteresből: 7/4, illetve 4/4

kiállítások: 16, illetve 6 perc



Magyarország:

Mikler - Lékai 7, Szita 2, Bánhidi 4, Sipos, Ancsin, Rodríguez 5, cserék: Bóka 3, Ilic 1, Rosta 5, Bodó 3, Hanusz 1, Bujdosó 3, Ligetvári 1, Székely, Szöllősi



A magyar válogatott 18 fős keretéből ezúttal Leimeter Csaba és Kovacsics Péter maradt ki.



Az irányítók és az átlövők Bánhidi Bence fizikai fölényére alapoztak támadásban, és számításaik remekül beváltak. Bár több hiba is csúszott a magyarok támadójátékába, a védekezés jól működött, ennek köszönhetően a kilencedik percben már 6-2 volt az állás. Látszott, hogy a csapat alaposan felkészült az ellenfélre, és egy átmeneti megtorpanás után már 12-7-re vezetett. A 17. percben időt kértek az ázsiaiak, de a meccs képe nem változott. A néma csendben ülő nézők miatt meglehetősen hangulattalan összecsapás folytatásában is a remekül védekező magyarok uralták a játékot, többször is betaláltak gyors ellentámadás végén, és a szünetben már tíz góllal vezettek.



A dél-koreai válogatott vártnál gyengébb teljesítménye és a magyar hibák miatt a második félidőben is alacsony színvonalú volt a meccs. A 12 gólos előny tudatában romlott a magyarok összpontosítása, ezt kihasználva Kim Dong Uk bravúros védéseire alapozva az ázsiaiak egy 5-0-s sorozattal felzárkóztak 25-18-ra, de José María Rodríguez Vaquero szövetségi kapitány időkérése némileg megtörte a lendületüket. A találkozó második fele leginkább egy edzőmeccsre hasonlított, minden játékos lehetőséget kapott magyar oldalon. Előbb visszaállt a tízgólos különbség, majd 35-27-es eredménnyel zárult a sok hibával tarkított mérkőzés, amelyen nem voltak azonos súlycsoportban a csapatok.



Mikler Roland hat, Székely Márton öt, a szurkolók által a mezőny legjobbjának választott Kim Dong Uk 11 védéssel zárt. Kang Dzson Ku, Ha Te Hjun és Pak Szung egyaránt öt gólt lőtt.



A két csapat 13. egymás elleni mérkőzésén a magyarok három vereség mellett tizedszer győztek.