Gyász

18 évesen meghalt a feltörekvő MMA-sztár

Az MMA szenzációja, Victoria Lee 18 éves korában elhunyt - közölte testvére, Angela Lee.



Az Instagramon írva Angela Lee elmondta, hogy fiatalabbik húga december 26-án halt meg, és hogy ő és az egész családja, amelyhez egy másik ONE Championship-versenyző, Christian Lee is tartozik, összetörtek a veszteség miatt.



A lány halálára nem adtak magyarázatot.



A "The Prodigy" becenévre hallgató Victoria Lee nagyon is megfelelt a becenevének, hiszen 3-0-ra kezdte profi MMA karrierjét, annak ellenére, hogy a ONE Championship legfiatalabb harcosa volt.



A szingapúri szervezetnél 2021 februárjában debütált, és még abban az évben két alkalommal küzdött - mindhárom meccsét a második menet vége előtt befejezte -, de a Victoria Souza elleni 2021. szeptemberi TKO-győzelme óta nem versenyzett.



"Túl korán ment el, és a családunk azóta teljesen összetört" - írta Angela Lee az interneten.



"Hiányzik nekünk. Jobban, mint bármi más a világon. A családunk soha nem lesz ugyanaz. Az élet soha nem lesz ugyanaz.



"Victoria volt a legszebb lélek, aki valaha élt. Ő volt a legjobb kishúg a világon. A legjobb lánya, a legjobb unokája és a legjobb keresztanyja/nénikéje Avának és Aliának.



"Annyira hiányzol nekünk, hugi. Jobban, mint azt valaha is gondolnád. Mindannyian összetörtünk. Mert mindannyiunkban volt egy darab belőled, és amikor elmentél, ezek a darabok kiszakadtak belőlünk.



"Soha nem leszünk ugyanazok."



Angela Lee korábban azt nyilatkozta, hogy szerinte a kishúga a legtehetségesebb harcos a családjukban, és hogy hamarosan túlszárnyalja saját eredményeit a sportágban - sőt, még Christian Lee-ét is, aki a szervezet könnyű- és váltósúlyú bajnoka.



"Megszakad a szívem Victoria Lee halála miatt" - írta online a ONE Championship vezérigazgatója, Chatri Sityodtong.



"Victoria-val először 11 éves korában találkoztam. Láttam, ahogy az évek során kivirult, mint harcművész és mint ember. Mindig emlékszem, hogy arra gondoltam, milyen bölcs, figyelmes és önzetlen volt a korát meghaladóan.



"Természetesen már akkor is egy rendkívüli harcművészeti csodagyerek volt, de láttam, hogy ennél sokkal több annál."