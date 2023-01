Labdarúgás

Lionel Messi 2022 legjobbja

A honlapján szerdán közzétett lista szerint a Paris Saint-Germain argentin sztárja, aki decemberben, Katarban világbajnoki címig vezette a dél-amerikai ország válogatottját, hatalmas fölénnyel végzett az élen. Mögötte zárt klubtársa, a friss vb-ezüstérmes francia együttes színeiben vb-gólkirály Kylian Mbappé éppúgy, mint a legutóbbi aranylabdás Karim Benzema, a Real Madrid támadója, aki sérülése miatt nem jutott szóhoz a franciáknál a katari tornán.



Az IFFHS rangsorában a negyedik helyet érdemelte ki a szintén a spanyol bajnoki címvédőt erősítő Luka Modric, a Katarban bronzérmesként zárt horvát válogatott irányítója, míg az ötödik pozíciót a vb-ről lemaradt norvég nemzeti együttes és a Manchester City "gólvágója", Erling Haaland foglalja el. A voksoláson más labdarúgó nem szerzett pontot.



A nemzetközi szervezet a végeredményt ismertető írásában kitért arra, hogy a világ legjobb játékosának megválasztása eredendően az IFFHS nevéhez fűződik, s a díjat először 1988-ban ítélték oda. Az akkori, majd a következő évi győztes a holland csatár, Marco Van Basten lett, 1990-ben pedig a később a magyar válogatott szövetségi kapitányaként is dolgozó Lothar Matthäus, a németek kiváló védője végzett az élen.



"Ők voltak az első nyertesek, amikor is Sepp Blatter akkori FIFA-elnök arra kérte az IFFHS-t, hogy engedje át a díj odaítélését a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnek" - olvasható az IFFHS honlapján. A szervezet 2020 óta választja meg ismét saját hatáskörben az év legjobb játékosát. Messi mostani sikere előtt tavalyelőtt és tavaly is Robert Lewandowski, a jelenleg az FC Barcelonában futballozó lengyel csatár lett a díj nyertese.



A 2022-es IFFHS-választás végeredménye:

1. Lionel Messi (argentin), Paris Saint-Germain 275 pont

2. Kylian Mbappé (francia), Paris Saint-Germain 35

3. Karim Benzema (francia), Real Madrid 30

4. Luka Modric (horvát), Real Madrid 15

5. Erling Haaland (norvég), Manchester City 5