Sport

Martina Navratilova tenisz ikonnál ismét daganatot talátak, nem is egyet

Martina Navratilova, a nagy tiszteletnek örvendő tenisz ikon, aki legendás pályafutása során 18 Grand Slam-címet nyert, bejelentette, hogy torok- és mellrákot diagnosztizáltak nála.



A 66 éves nő, aki 2010-ben túlélte a mellrákot, néhány héten belül kezdi meg a kezelést New Yorkban.



A cseh-amerikai tenisz.com-nak hétfőn elmondta, hogy "kedvező kimenetelre" számít, és hozzátette, hogy bízik abban, hogy mindkét rákos megbetegedés kezelhető.



"A kettős baj komoly, de gyógyítható, és remélem, hogy kedvezően alakul" - mondta.



"Egy ideig nehéz lesz, de minden erőmmel küzdeni fogok".



Navratilovát egy megnagyobbodottnak tűnő nyirokcsomóval látták a nyakán, amikor novemberben a texasi Forth Worth Worthben megrendezett WTA-döntőn vett részt. A biopszia később kimutatta, hogy első stádiumú torokrákban szenved.



Az ezt követő vizsgálatok egy másik, a mellében lévő rákos megbetegedést is kimutattak.



"Martina Navratilovánál első stádiumú torokrákot diagnosztizáltak" - áll a képviselője által kiadott közleményben. "A prognózis jó, és Martina még ebben a hónapban megkezdi a kezelését.



"A rák típusa HPV, és ez a bizonyos típus nagyon jól reagál a kezelésre. Martina a Fort Worth-i WTA-döntő alatt vett észre egy megnagyobbodott nyirokcsomót a nyakán. Amikor nem csökkent, biopsziát végeztek, az eredmény pedig első stádiumú torokrák volt.



"Ugyanabban az időben, amikor Martinát a torokrákkal kapcsolatos vizsgálatoknak vetették alá, egy gyanús formát találtak a mellében, amelyet később rákosnak diagnosztizáltak, és amely teljesen független volt a torokdaganatától."



Navratilova a tervek szerint kommentátor és elemző lett volna az e havi Australian Openen, de most inkább távolról, online fog közreműködni, amíg orvosi beavatkozásra vár.