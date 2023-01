Sport

Gyulay Zsolt: az év legemlékezetesebb pillanata az első egyéni téli olimpiai arany volt

A magyar sport idei legemlékezetesebb pillanatának az első egyéni téli olimpiai aranyat tartja Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke, aki az M1 aktuális csatornának pénteken adott interjújában az év sporteredményeiről, a közeli és távolabbi jövő terveiről beszélt, szót ejtve a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokságról és az esetleges nyári olimpiai pályázatról is.



"Az idei év legnagyobb sporteseménye a pekingi téli olimpia volt, a legemlékezetesebb pillanata pedig természetesen az első egyéni téli olimpiai bajnoki cím" - idézte fel Gyulay Zsolt, Liu Shaoang rövidpályás gyorskorcsolyázó 500 méteren aratott diadalára utalva.



A Liu fivérek folyamatban lévő országváltása kapcsán kifejtette, hogy hálával tartoznak nekik, mivel rendkívül nagy munkát végeztek el, amivel "felhelyezték Magyarországot a téli olimpiai térképre".



"Ez a két fiú világklasszis. Nemcsak tehetségesek, hanem szorgalmasak és alázatosak is. Mint egykori versenyző teljesen megértem, hogy úgy látják biztosítottnak a felkészülésüket, ha együtt maradnak a Kínába visszahívott edzőjükkel. Az már más kérdés, hogy nem esik jól, hogy elmennek, és más színekben folytatják. Ők nagyon népszerűek Kínában, ez anyagi előnyökkel is jár, de az édesapjuk kínai, az édesanyjuk magyar, így ez rendkívül speciális helyzet" - fogalmazott Gyulay Zsolt, aki ugyanakkor kiemelte, hogy jó a korcsolyasport utánpótlása, így továbbra is jó eredményekben bízik.



"A 127 éves MOB feladata képviselni 500 ezer élsportolót és 20 ezer edzőt, valamint a sportsikerekben szintén résztvevő újságírókat és sportszakembereket. Ez egy elképesztő közösség, amelyet össze kell tartani, és tűzben kell tartani" - fogalmazott új feladatáról a január 29-én elnöknek választott sportvezető. "A MOB-nak olyan támogató közeget kell biztosítania a versenyzőknek, hogy igazi harcosként menjenek az olimpiára és az egyéb versenyekre, akik a végsőkig küzdenek".

A kajakosként kétszeres olimpiai bajnok Gyulay Zsolt kiemelte, "Magyarországnak elképesztően nagy respektje van, mivel stratégiai ágazatként tekint a sportra, ez pedig a világesemények rendezésében is meglátszik".



"Fantasztikus volt nyáron a budapesti vizes világbajnokság, nemcsak versenyzői, hanem sportdiplomáciai szempontból is. Rengeteg NOB-tag ellátogatott Budapestre, Thomas Bach NOB-elnök pedig találkozott Novák Katalin köztársasági elnökkel és Orbán Viktor miniszterelnökkel is" - emlékeztetett az 58 éves sportvezető.



Gyulay a jövő év csúcseseményével, az atlétikai világbajnoksággal kapcsolatban úgy fogalmazott, "vannak még feladatok, de minden készen áll majd". Kiemelte azt is, hogy aki csak stadionként tekint az épülő létesítményre, az nem érzi át, hogy ennek mekkora jelentősége van az egész sport számára, mivel az atlétika olyan alapsportág, amely rendkívül fontos szerepet játszik az utánpótlás-nevelésben.



"Aki megtanul futni és jó a mozgáskoordinációja, abból remek labdarúgó, kézilabdázó, vagy kosárlabdázó is válhat. Remélem, ez a vb nagyot lendít a hazai atlétikán" - tette hozzá Gyulay.



Az esetleges nyári olimpiai pályázat kapcsán leszögezte, a MOB alapszabálya rögzíti, hogy a szervezetnek törekednie kell olimpiai esemény rendezésére. Megjegyezte: amikor nemzetközi sportvezetőkkel beszél, mindenki azt mondja, hogy "Budapestnek járna egy olimpia".



"A MOB feladata a társadalmi elfogadottság erősítése, amit a sport és az olimpizmus képvisel" - jelentette ki Gyulay Zsolt, aki a távlati tervek kapcsán megemlítette, hogy a MOB-nak olyan székháza és sportmúzeuma legyen, amely páratlan a világon, mert olyan kincsekkel rendelkezik, amit az utókornak meg kell őrizni.



A közelgő 2024-es párizsi olimpiával kapcsolatos célok kapcsán kifejtette, hogy a MOB leült valamennyi sportág képviselőivel, a konzultációk alapján pedig 114 és 210 közötti kvóta reális. Ez ugyan megfogalmazása szerint elég tág, de hozzátette, hogy a résztvevői létszámot jelentősen befolyásolja a csapatok szereplése.