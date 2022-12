Gyász

Pelé lánya megosztotta a legenda halála előtti utolsó fotót

Kely Nascimento, Pelé lánya szívhez szóló Instagram-posztban erősítette meg édesapja tragikus halálhírét, aki 82 éves korában, december 29-én, csütörtökön hunyt el.



A brazil legenda a vastagbélrákkal vívott csatában maradt alul, lánya pedig érzelmes posztot osztott meg követőivel, melyben azt állítja, hogy mindent, amije van, édesapjának "köszönhet".



A háromszoros világbajnokot széles körben minden idők legnagyobb futballistájának tartják, tragikus halála pedig gyászba borította a sportvilágot.



Nascimento posztja így szólt: "Minden, ami vagyunk, miattad van. Végtelenül szeretünk téged. Nyugodj békében".



Maga a poszt több kézpárt ábrázolt egy kórházi ágyon fekvő alak keze körül, aki feltehetően maga a legenda, akire hét gyermeke, valamint a szélesebb futballközösség is emlékezik.

Az utolsó kép Pelé halála előtt

Egyik unokája, Arthur Spies azt írta, hogy ez volt "élete legfájdalmasabb napja", hozzátéve: "De most már csak a jó pillanatok maradtak, amit Pelé tett Brazíliáért és a világért, az emberek, akiknek segített, és a győzelmek, amelyeket karrierje és élete során aratott.



'Dico nagyapa te vagy a példaképem és mindig is az leszel, nem számít, hol vagy, a Földön vagy a mennyben... Tudom, hogy bárhol is vagy, mindig támogatni és áldani fogsz engem mindenben az életemben és mindig velem leszel.



Másik unokája, Arthur Spies azt írta Instagram-oldalán



'Nagyon szeretlek, függetlenül attól, hogy hol vagy, mindig magammal foglak vinni az életemben, jó és rossz időkben, mert tudom, hogy ha itt lennél, támogatnál engem, szeretlek nagypapa'.



Nascimento azt írta, hogy minden, ami ő, az édesapjának köszönhető.



Míg Pelé első unokája, Stephany Nascimento azt írta: "Szia nagypapa, teljesítetted a küldetésedet itt a földön, és most már a fényben vagy! Maradj Istennel! Minden, ami a családunk, neked köszönhető. Micsoda megtiszteltetés és boldogság, hogy az unokád lehetek, és hogy csodálatos pillanatokat élhettem meg melletted és a családunkban. Hála nagyapa.



'Köszönöm, hogy apámat és testvéreit a világra hoztad. Köszönöm, hogy minket választottál családodnak. Köszönöm mindazt, amit mindannyiunkért tettél, hogy mindig mindent megtettél értünk. Hamarosan találkozunk! Örökké szeretlek.'