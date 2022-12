Labdarúgás-Magyarország

Marco Rossi: ideje, hogy elérjük a céljainkat

Marco Rossi szövetségi kapitány a jövő év kapcsán úgy fogalmazott: ideje, hogy magyar labdarúgó-válogatott elérje céljait.



Az olasz edző szombaton az M4 Sport csatornán leszögezte, 2020 szeptemberétől hihetetlen és fantasztikus eredményeket értek el, amelyek örökre megmaradnak a magyar labdarúgás történelemkönyvében.



A szurkolók mindig emlékezni fognak rájuk, de most már a jövőre kell összpontosítani - mondta.



Rossi felidézte, hogy tavaly kétszer játszottak Albániával, és mindkétszer kikaptak, ez a legfőbb oka annak, hogy csak a televízióban nézhették a katari világbajnokságot. Hozzátette, az Európa-bajnokságon ott voltak, és annak az emléke igazán szép, még akkor is, ha talán félig üresnek látszik a pohár, hiszen hat percre voltak a továbbjutástól a csoportkörben. Hasonló volt a helyzet idén a Nemzetek Ligájában is, hiszen az utolsó fordulóban egy döntetlennel kiharcolhatták volna a négyes döntős szereplést, amiről végül lemaradtak.



"Ahogy Olaszországban mondjuk: elmentünk Rómába, de nem láttuk a pápát. Ez azt jelenti, hogy közel voltunk egy célhoz, de valamilyen okból mégsem értük el. Most már ideje, hogy elérjük ezeket a célokat. Ezek közül az első és jelen pillanatban a legfontosabb, hogy kiharcoljuk a közvetlen kijutást a következő Európa-bajnokságra" - nyilatkozta.



A magyarok március 27-én Bulgáriát fogadják a 2024-es németországi kontinenstorna selejtezőjének első fordulójában, majd Montenegróval, Szerbiával és Litvániával találkoznak.



A tíz selejtezőcsoport mindegyikéből az első kettő jut ki a 24 csapatos tornára. A maradék három helyért 12 válogatott küzdhet meg a 2024 márciusában esedékes pótselejtezőkön, amelyben - a Nemzetek Ligájában kivívott nyolcadik helynek köszönhetően - szinte biztosan szerepelhetne a magyar együttes, amennyiben nem jár sikerrel a hagyományos selejtezőkön.



Az A, B és C divízió "pótvizsgára szoruló" csapatainak ugyanis egyaránt négy-négy hely jár. Ez azt jelenti, hogy a magyarok sikertelen selejtezősorozat esetén csak akkor nem javíthatnak a pótselejtezőn, ha a Nemzetek Ligájában előttük végzett hét együttesből legalább négy lemaradna az Eb-részvételt jelentő első két helyről a saját selejtezőcsoportjában.



"Tudjuk, hogy nem lesz könnyű, mert többször is nehéz helyszíneken kell idegenben játszanunk, például Bulgária, vagy éppen Montenegró ellen. Kemény feladat lesz, de készen kell állnunk, és készen akarunk állni" - magyarázta a kapitány.



Rossi leszögezte, az Európa-bajnoki selejtező és a következő vb-selejtező kezdetén is emlékezniük kell arra, amit a világbajnokságot nézve láttak, hogy kik és miért jutottak ki helyettük, miben voltak jobbak és mit tanulhatnak ebből.



"Tanulnunk kell a hibáinkból, mert ha ezt nem tesszük meg, csak öregebbek leszünk, de bölcsebbek nem" - vélekedett az olasz edző.