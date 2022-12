Sport

Australian Open - Babos Mladenoviccsal indul párosban

A hazai szövetség Facebook-oldalára bemásolt nevezési listán látható a magyar-francia duó, amely másfél éves szünet után a hónap elején játszott ismét együtt, és meg is nyerte a dubaji tornát.



Másfél hete Babos még nem tudott biztosat mondani a közös folytatásról, de a kétszeres WTA-világbajnok és négyszeres Grand Slam-tornagyőztes kettős magyar tagja a szövetség honlapján akkor hangsúlyozta, hogy annak idején nem veszett össze partnerével, folyamatos kapcsolatban álltak az elmúlt bő másfél évben is. Többször javasolta neki, hogy játsszanak pár versenyt együtt, "de valahogy soha nem úgy jött ki a lépés, egészen a dubaji torna nevezéséig".



A 29 éves magyar teniszező arról is említést tett a múlt hét elején, hogy közeledik a január második felében sorra kerülő Australian Open páros nevezési határideje, legkésőbb addigra kiderül, lesz-e folytatás.