Filmajánló

Exkluzív interjúkkal dokumentumfilm-sorozat készült az olasz foci titkairól

Neves edzőkkel, Carlo Ancelottival, Massimiliano Allegrivel és Marco Rossival készített exkluzív interjúk is láthatók abban a hatrészes, saját gyártású dokumentumfilm-sorozatban, amelyet december 25. és 30. között lehet megtekinteni az AMC Mikro mobiltelefonos applikációjában és weboldalán.



Amint a pénteki sajtótájékoztatón elhangzott, az olasz élvonalbeli bajnokságot, a Serie A-t közvetítő Sport TV komoly vállalkozásba kezdett azzal, hogy utánajár a calcio, azaz az olasz foci titkának. Szaniszló Csaba, az AMC Networks International digitális projektekért felelős vezetője elmondta: ehhez "igazi nagyágyúkat" hívtak segítségül. A Sport TV olasz szakértője, Kéri András Dániel a közelmúltban személyesen látogatta meg Madridban a jelenkori futball legeredményesebb edzőjét, a Bajnokok Ligája-címvédő Real Madridot irányító Carlo Ancelottit, Torinóban a Juventus hatszoros olasz bajnok mesterét, Massimiliano Allegrit, Rómában pedig az olaszként Premier League-et nyerő, Claudio Ranierit. Ezen kívül Milánóban az AC Milan és az olasz válogatott egykori legendájával, Franco Baresivel, Budapesten pedig a magyar válogatott szövetségi kapitányával, Marco Rossi készített interjút.



"Magyarországon ilyen típusú dokusorozat még nem készült egy másik ország labdarúgásáról. Jó dolog úttörőnek lenni" - jelentette ki Máté Pál, a Sport TV főszerkesztője. Hozzátette: az Ancelotti, Allegri, Marco Rossi vagy Baresi féle nagyságok tudják az igazán érdekes és izgalmas történeteket elmesélni, ők pedig exkluzív válaszokat adtak Kéri András Dániel kérdéseire.



A Calcio Titkai című sorozat premiere december 25-én lesz, majd hat napon keresztül minden reggel 8 órától látható egy-egy epizód, amelyeket az AMC Mikro ingyenesen letölthető mobiltelefonos applikációján, valamint a www.amcmikro.hu weboldalon lehet megtekinteni.



A készítők a hatrészes sorozatban egy-egy fejezetet szántak a népszerű olasz sportnapilap, a La Gazzetta dello Sport, illetve az 1982-ben világbajnoki címet nyert itáliai válogatott bemutatásának is, de sűrűn szóba kerül az olasz és magyar futball kapcsolata is, már az 1930-as évektől kezdődően egészen mostanáig.