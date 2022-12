Labdarúgás-vb

Vb-2022 - Az argentinok 42 millió dollárt kapnak a győzelemért

A The Athletic kimutatása szerint a torna összdíjazása 440 millió dollár volt, a csoportkör után búcsúzott csapatok 9 millióval gazdagodtak. 2022.12.19 16:31 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A katari labdarúgó-világbajnokságon győztes argentin válogatott 42 millió dollárt is nyert a legrangosabb futballtrófea mellett.



A The Athletic kimutatása szerint a torna összdíjazása 440 millió dollár volt, a csoportkör után búcsúzott csapatok 9 millióval gazdagodtak.



A nyolcaddöntős válogatottak 13 millió, a nyolc között elvérző együttesek pedig 17 millió dollárral vigasztalódhattak. Az elődöntő vesztesei közül a végül negyedik Marokkó 25 millió, a bronzérmes Horvátország pedig 27 millió dollárt kapott.



A drámai finálét elbukó franciák 30 millió dollárral térhetnek haza, négy évvel ezelőtt világbajnokként 38 millió dollárt tehettek zsebre.



Azt nem lehet tudni, hogy az argentinok pontosan milyen arányban osztoznak a pénzdíjon, négy évvel ezelőtt a francia játékosok között a teljes jutalom 30 százalékát osztották szét, ez fejenként több mint 350 ezer dollárt jelentett.



A világbajnokságok történetében először 1982-ben osztottak pénzdíjat is, akkor a győzelemért járó jutalom 2,2 millió dollár volt.



Érdekesség, hogy gigantikus pénzösszegeket megmozgató profi amerikaifutball-liga (NFL) előző idényében a Super Bowl-győztes Los Angeles Rams játékosai fejenként 150 ezer dollárban részesültek, a baseballban (MLB) bajnok Houston Astros sportolói 440 ezer, az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA) tavaly győztes Milwaukee Bucks kosarasai pedig 270 ezer dollárt kaptak.

🇦🇷 1978

🇦🇷 1986

🇦🇷 2022



🌟🌟🌟 ¡¡ARGENTINA YA TIENE SU TERCERA ESTRELLA!! pic.twitter.com/xatp53aZJj — GOAL en español (@Goal_en_espanol) December 18, 2022