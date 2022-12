Meghalt még egy újságíró a foci világbajnokságon - média

Khalid Al-Misslam katari fotóriporter a második újságíró, aki a jelenleg zajló FIFA-világbajnokságról való tudósítás közben halt meg - jelentette a helyi média.



Az újságírás világát pénteken sokkolta, amikor Grant Wahl amerikai futballriporter a Lusail Stadion sajtópáholyában összeesett, majd később meghalt, miközben Argentína drámai büntetőpárbajban aratott győzelméről tudósított a negyeddöntőben Hollandia ellen.



Később jelentették, hogy az Al Kass TV katari csatorna fotóriportere, Khalid Al-Misslam is meghalt a torna tudósítása közben.



Al-Misslam halálával kapcsolatban további információkat nem közöltek. A katari The Gulf Times című lap először a haláláról számolt be, és a közösségi médiában részvétét fejezte ki a családjának.



"Az Al Kass TV fotóriportere, Khalid al-Misslam a közelmúltban elhunyt. A katari al-Misslam hirtelen halt meg, miközben a 2022-es katari FIFA-világbajnokságról tudósított" - tweetelte a The Gulf Times szombat délután.



"Hiszünk Allah kegyelmében és megbocsátásában számára, és mély részvétünket fejezzük ki a családjának".



Az Al Kass TV élő adás közben röviden megemlítette a halálesetet, hozzátéve, hogy a műsorszolgáltató további részletekre vár, mielőtt nyilatkozatot adna ki a munkatársáról.



A 2022-es katari világbajnokság vasárnap ér véget.

