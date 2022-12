Marokkó történelmet írt a Portugália elleni elképesztő vb-győzelemmel

Marokkó a FIFA világbajnokság történetének egyik legnagyobb sikerét könyvelhette el a Portugália elleni elképesztő, 1-0-s győzelemmel, és ezzel az első afrikai csapatként jutott be a torna elődöntőjébe.



Youssef En-Nesyri egyetlen gólja az első félidő vége felé elégnek bizonyult ahhoz, hogy legyőzze Portugáliát, amely - Cristiano Ronaldo második félidőben történt pályára lépése ellenére - nem tudta megtörni a lelkes marokkói ellenállást az afrikai labdarúgás történetének egyik legnagyobb napján.



Portugália, amely ismét a kispadon hagyta Ronaldót, végig uralta a labdabirtoklást, de nehezen tudott aranyat érő lehetőséget kialakítani a torna vitathatatlanul legjobb védelme ellen. Az első félidő vége felé kerültek hátrányba, amikor En-Nesyri a legmagasabbra emelkedve Diogo Costa mellett a kapuba fejelt, ami őrült őrjöngést váltott ki az Al Thumama Stadionban.



A Manchester United játékosa, Bruno Fernandes néhány pillanattal később közel járt az egyenlítéshez, de a marokkóiak kiváló próbálkozása a lécről pattant le.

