Sport

Pelé családja cáfolja, hogy a legendás labdarúgó haldoklik

A hétvégén olyan hírek terjedtek el, hogy a brazilok háromszoros világbajnoka palliatív kezelést kap, mert a szervezete nem reagál a vastagbélrák elleni gyógyszerekre. 2022.12.05 11:45 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Pelé családja kategorikusan cáfolta, hogy a 82 éves futball-legenda azért van kórházban, mert haldoklik.



A hétvégén sajtóinformációk alapján olyan hírek terjedtek el, hogy a brazilok háromszoros világbajnoka palliatív kezelést kap, mert a szervezete nem reagál a vastagbélrák elleni gyógyszerekre. A palliatív ellátás tüneteket csökkentő, de a betegség gyógyítására nem alkalmas eljárás, amelyben leginkább a gyógyíthatatlan betegséggel élők részesülnek.



Egy vasárnapi tévéinterjúban két lánya és unokája azonban azt mondták, hogy Pelé azért van kedd óta kórházban, mert a koronavírus-fertőzés után légúti betegségben szenved.



"Beteg és idős. De ahogy jobban lesz, ismét hazamegy" - mondta a sportember Egyesült Államokban élő lánya, Kely Nascimento. Testvére, Flavia Nascimento hozzátette:



"Nem jó érzés, amikor azt híresztelik, hogy vége az életének és palliatív kezelést kap. Ez nem igaz. Emberek, higgyetek nekünk!"



Flavia Nascimento arról is beszélt, hogy édesapja egy normális kórházi szobában van, nem az intenzív osztályon.



Pelé unokája, Arthur Arantes do Nascimento arról számolt be, hogy a brazilok első katari világbajnoki mérkőzése után telefonon beszélt a nagyapjával.



"Látni fogja, ahogy Brazília hatodszor is világbajnok lesz" - mondta.



A hétvégén maga Pelé is jelentkezett a közösségi médiában, azt írta, "Kedves barátaim! Szeretném, ha mindannyian nyugodtak lennétek és pozitívak maradnátok. Erős vagyok, tele reménnyel, folytatódik a kezelésem".



Pelénél tavaly augusztusban diagnosztizáltak vastagbélrákot, ami miatt többször is kórházi kezelést kapott. Az egykori játékos 1958-ban, 1962-ben és 1970-ben nyert vb-t a brazil válogatottal, amelyben 92 találkozón 77 gólt szerzett. Teljes pályafutását tekintve 1363 mérkőzésén 1281 - más számítások szerint 1284 - alkalommal volt eredményes.