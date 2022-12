Sport

A tüzes trón - könyv az FTC edzőiről

Dénes Tamás és Lakat T. Károly sok esetben "testközelből" láthatták a zöld-fehér egyesület szakvezetőinek mindennapjait, ezért könyvükben a főszereplők történetének bemutatásánál nagy hangsúlyt kap a hozzájuk fűződő személyes kapcsolatuk is.



"Népszerűsége, presztízse és sikerei miatt - talán még a szövetségi kapitányét is beleértve - nem volt a magyar futball történetében vonzóbb kispad a Ferencvárosénál. Ezt bizonyítja az is, hogy a profi korszak 1926-os indulása óta eltelt közel egy évszázadban szinte mindig nagy tekintélyű, elismert edzők dirigálták az Üllői úti csapatot. Bárki is volt a szakvezető, kirakatban élt, s ennek megfelelő figyelmet kapott, de az is szembetűnő, hogy erről a kispadról soha nem lehetett "csak úgy" felállni." - olvasható a könyv ajánlójában.



A 288 oldalon bemutatják többek között Tóth Potya Istvánt, az első "tudományos" magyar trénert, Schaffer Alfrédot, aki igazi világfiként, világbajnoki ezüstéremmel érkezett a kilencedik kerületbe, Mészáros Józsefet és Lakat Károlyt, akik az aranykorszak legendáit vezették sikerre, Dalnoki Jenőt, akinek mondásait azóta idézik, Nyilasi Tibort és Szerhij Rebrovot, aki "megnyitotta az Európába visszavezető utat".