Mayweather újabb bemutatómeccset nyert meg a ringben

Mayweather a hétvégén egy brit youtuberrel, Deji Olatunjival szemben lépett ringbe Abu-Dzabiban, és győzte le amatőrnek tekintendő ellenfelét a hatodik menetben, technikai KO-val. 2022.11.14 12:44 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az egykor öt súlycsoportban is világbajnok profi ökölvívó, a 45 éves Floyd Mayweather Jr. ötödik bemutató mérkőzését is megnyerte, amelyet a veretlenül visszavonult amerikai bokszoló azóta vívott, hogy bevallottan pénzkereső céllal visszatért a kötelek közé.



Mayweather a hétvégén egy brit youtuberrel, Deji Olatunjival szemben lépett ringbe Abu-Dzabiban, és győzte le amatőrnek tekintendő ellenfelét a hatodik menetben, technikai KO-val. A közösségi médiában népszerűnek számító Deji 2018 óta bokszol, mostani fellépése előtt összesen négy meccsen szerepelt, s háromszor vereséggel hagyta el a szorítót. Az Evening Standard londoni bulvárlap információja szerint Mayweather akár 28 millió fonttal (13 milliárd forint) is gazdagodhatott, míg Deji nagyjából 4 millió fontot tehetett zsebre fellépéséért.



Mayweather legutóbb szeptember végén egy japán harcművészt győzött le, s bejelentése szerint 2023-ban is folytatni akarja bemutató mérkőzéseit, amelyek után nemcsak busás fellépti díjat szed be, de a fizetős tévék közvetítéseiből származó bevételei is jelentősek a nem véletlenül Moneymakernek - Pénzcsinálónak - becézett amerikai ökölvívónak.



Mayweather, aki amatőrként 1996-ban olimpiai bronzéremig jutott, a hivatásosok között 50 győzelmet aratott (27-et KO-val), s tökéletes mérleggel zárva, minden idők legjobban fizetett bokszolójaként 2017-ben fejezte be profi pályafutását. A 2015. május 2-án lezajlott ütközettel, amelyet a Fülöp-szigeteki Manny Pacquiaóval vívott, a boksztörténelemben rekordnak számító pénzt - 210 millió dollárt - keresett. Ezt is felülmúlta a 2017 augusztusában az ír ketrecharcossal, Conor McGregorral az ökölvívás szabályai szerint lebonyolított meccsen "összeütött" keresetével, amely nem hivatalos információk szerint 275 millió dollárra rúgott.



A Forbes amerikai gazdasági magazinnál több alkalommal is vezette a legjobban fizetett profi sportolók világranglistáját.