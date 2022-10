Sport

Európa-liga - Több mint egymillió fogadás érkezett az FTC meccsére

Több mint egymillió fogadás érkezett tippmixen és a tippmixprón a Ferencváros labdarúgócsapatának csütörtök esti Európa-liga mérkőzésére, amelyen a zöld-fehérek 1-1-es döntetlent értek el a vendég AS Monaco ellen, ezzel a záróforduló eredményétől függetlenül biztosították csoportelsőségüket és a legjobb 16 közé jutottak.



A Szerencsejáték Zrt. pénteki közleménye szerint a találkozó végkimenetelére több mint 460 ezer tipp érkezett, ebből közel 138 ezren gondolták helyesen - 3,90-es nyereményszorzó mellett -, hogy döntetlen lesz a vége. Arra, hogy mindkét csapat szerez gólt a mérkőzésen, közel 54 ezer helyes tipp érkezett, voltak olyanok is, akik 13,50-es szorzóért azt is eltaláltak, hogy a félidőben a francia bajnokság előző idényének bronzérmese lesz előnyben, a végén azonban a magyar bajnok pontot ment.



A Ligue 1 góllövőlistáján a legutóbbi szezonban második Wissam Ben Yedder találata 2,40-es, Kristoffer Zachariassen eredményessége pedig 4-es szorzóval volt fogadható.



Összességében több mint 1,1 millió fogadás érkezett a mérkőzésre a tippmixen és a tippmixprón, az elért nyeremények összege pedig meghaladta a 170 millió forintot.