Sport

Vb-2022 - Nem lesz kötelező a Covid-teszt a beutazáshoz

November 1-jétől nem lesz kötelező Covid-teszt a Katarba beutazáskor, így a húsz nappal később kezdődő labdarúgó-világbajnokságra is könnyebben juthatnak majd el a szurkolók.



Az emírségben már korábban bejelentették, hogy a továbbiakban nem előírás koronavírus elleni védőoltás az országba belépéshez, de a hat éven felüliek esetében a reptéren be kellett mutatni egy 48 óránál nem régebbi, negatív eredménnyel zárult PCR-tesztet vagy egy 24 órásnál frissebb antigéntesztet. A friss döntéssel, melyet az egészségügyi minisztérium szerdán tett közzé, egyben megszüntették a nyomkövető alkalmazás telepítésének és használatának kötelezettségét is, a maszkviselést pedig ezentúl csak az egészségügyi intézetekben írják elő.



A november 20-án kezdődő és december 18-ig tartó 32 csapatos világbajnokságra több mint egymillió nézőt várnak a szervezők.