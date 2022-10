Sport

Gyurta Gergely bejelentette visszavonulását

Bejelentette visszavonulását Gyurta Gergely Európa-bajnok, világbajnoki bronzérmes úszó.



A 31 éves sportoló szerdán reggel, a Sportrádió műsorában beszélt döntéséről.



"Négyéves korom óta úszom, sok szép eredményt elértem, de most már ideje annak, hogy kimondjam, szép volt, jó volt, de most már le kell zárnom, hogy például családod alapítsak" - idézte Gyurta Gergelyt az nso.hu. A versenyző hozzátette: olimpiai bajnok bátyjával, Gyurta Dániellel is megbeszélte döntését.



Gyurta Gergely jellemzően 1500 méteres gyorsúszásban érte el sikereit, a 2013-as herningi rövidpályás Eb-n aranyérmet nyert.