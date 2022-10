Labdarúgás

Európa-liga - Csercseszovot csak a továbbjutás érdekli, a rekordok nem

A Ferencváros labdarúgócsapata magyar csúcsot állított fel azzal, hogy csütörtök este legyőzte a Crvena zvezdát az Európa-liga negyedik fordulójában. 2022.10.14 07:29 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedzőt kizárólag a továbbjutás kiharcolása foglalkoztatja, az nem, hogy a Ferencváros labdarúgócsapata magyar csúcsot állított fel azzal, hogy csütörtök este legyőzte a Crvena zvezdát az Európa-liga negyedik fordulójában.



"A magyar futballnak lehet, hogy rekord a három győzelem és a kilenc pont a csoportkörben, de nekem nem. Én nyertem már hatból hatot is a Dinamo Moszkvával. Az a fontos, hogy még két kemény meccs vár ránk, amelyeken a továbbjutásért fogunk küzdeni, éppen ezért mi csakis az előttünk álló találkozókkal foglalkozunk, nem a rekordokkal" - mondta az MTI érdeklődésére az orosz szakember.



A Crvena zvezda 2-1-es legyőzése kapcsán azt tartotta a legfontosabbnak, hogy nemcsak jól futballoztak a játékosai, hanem győztes mentalitással léptek pályára, ami hiányzott belőlük Belgrádban a 4-1-es vereség alkalmával. Azt is kiemelte, hogy ezúttal a csapata jól reagált a bekapott gólra, ami szintén nem volt igaz a múlt heti összecsapásra.



"Dibusz nagyon jól végezte a munkáját, ezért tartjuk" - idézte fel Csercseszov a magyar válogatott hálóőr védését a hosszabbítás utolsó percéből, amikor egy 17 méteres szabadrúgást hárított.



Kollégája, Milos Milojevic azon kesergett, hogy szerinte együttese saját hibáiból, figyelmetlenségéből kapta mindkét gólt, illetve elöl tisztább helyzeteket szeretne látni és nagyobb koncentráltságot a befejezéseknél.



"Jó hangulat uralkodott egy jó stadionban. A Ferencváros nem lepett meg, a saját játékát remekül játszotta, védekezésből gyorsan lendült támadásba" - mondta a magyar bajnokról a Crvena zvezda mestere, aki úgy vélte, a szerb bajnoknak még van esélye a továbbjutásra, de már nem a saját kezében van a sorsa.



A Ferencváros négy forduló után kilenc ponttal vezeti a H csoportot, két hét múlva pedig a francia AS Monacót fogadja.