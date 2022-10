Több mint 120 halálos áldozatot követelt a tömegoszlatás - videók

A jelentések szerint legalább 125 szurkoló és két rendőr meghalt az indonéziai Kelet-Jáván egy futballmérkőzésen kialakult káosz közepette, miután a rendőrség könnygázzal próbálta megállítani a két csapat szurkolói közötti tömegverekedést.



Szurkolók százai rohantak a pályára, összecsaptak a rivális szurkolókkal és több játékosra is rátámadtak, miután szombat este egy indonéz bajnoki labdarúgó-mérkőzés azzal ért véget, hogy a Persebaya Surabaya 3-2-re legyőzte az Arema Malangot.

A Kanjuruhan Stadion biztonsági emberei nem tudták helyreállítani a rendet, és a rohamrendőrök kénytelenek voltak könnygázt bevetni - közölte Nico Afinta kelet-jávai rendőrfőnök -, de a beavatkozás a jelek szerint még nagyobb káoszt okozott.



Ahogy az emberek a kijáratok felé próbáltak menekülni, többeket eltapostak, akik a helyszínen meghaltak, míg sokan mások a kórházba menet belehaltak sérüléseikbe. Az áldozatok közül néhányan állítólag megfulladtak.

According to local police, a crowd stampede at a football match in Indonesia's East Java province has left at least 120 people dead and 180 others injured.

pic.twitter.com/hYLZz4Gyff