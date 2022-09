Sport

Sorsolással zárult a Nemzeti Vágta viharsarki előfutama

Az éjjel lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt elmaradt a Viharsarki Vágta, a Nemzeti Vágta sarkadi előfutama; a Békés megyei városban szombaton sorsolással döntötték el, mely települések jutnak tovább a budapesti döntőre - közölték a szervezők az MTI-vel.



Az úgynevezett nagyvágtára 12 település lovasa nevezett lovával, közülük sorsolással továbbjutott Nyíregyháza, Mátételke, Ajak, Nyúl, Zsadány, Szilvásvárad, Vámospércs, Békéscsaba és mint elővágta rendező, Sarkad település.



A nevezők között Doboz, Vésztő és Biharugra szerepelt még, ám a sok csapadék miatt balesetveszélyessé vált pályán a szervezők úgy döntöttek, hogy nem versenyezhettek.



A rendezvényen nemcsak a felnőttek, hanem a 16 éven aluli lovasok is indulhattak volna az úgynevezett Kishuszár Vágtán. Az ifjúsági verseny annál is fontosabb lett volna idén, mert a 2022-es évet a szervezők a gyermekeknek, a lovas utánpótlás ügyének szentelik.



Közülük Mezőhegyes és Lajosmizse versenyzői biztosan továbbjutnak a budapesti döntőre. A szervezők az MTI-vel közölték: javasolták, hogy ne csak ketten, hanem heten jussanak tovább a kishuszárok közül, erről a következő napokban döntenek a főszervezők.



A Nemzeti Vágta döntőjét október első hétvégéjén, immár 15. alkalommal rendezik meg a Hősök terén, Budapesten, ahol az ország legjobb amatőr lovasai mérhetik össze tudásukat. A budapesti fináléra kvalifikáló versenyek májustól szeptemberig zajlottak kilenc magyarországi és négy határon túli helyszínen.



Az Elővágták sorozata május 28-án a Vajdasági Vágtával vette kezdetét, és most szombaton, a Viharsarki futammal zárult. Az immár hagyományosan, hosszú évek óta előfutamot szervező települések sorához idén Abony csatlakozott.



A Nemzeti Vágta a budapesti Hősök terén megrendezett, magyar tradíciókra épülő, történelmi hangulatú lovasverseny, amely egyben a magyarság határokon átívelő, hagyományőrző fesztiválja. A Nemzeti Vágta nemcsak egy lovasverseny, hanem a lovas hagyományok, illetve a magyar városok és falvak ünnepe is, amelyet évente megrendeznek.



Fő célja a nemzeti hagyományok ápolása és kapcsolatteremtés, hídépítés az egyes települések és lakosaik, valamint a magyar és határon túli vidékek és Budapest között; Magyarország újbóli felemelése a lovas nemzetek sorába.



2023-tól a Nemzeti Vágtán magyarországi település csak magyar tenyésztésű lóval indulhat.