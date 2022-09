Sport

Vízilabda Eb - Varga Zsolt: hatalmas fegyvertény a spanyolok legyőzése

Varga Zsolt szövetségi kapitány szerint hatalmas fegyvertény, hogy a magyar férfi vízilabda-válogatott legyőzte a világbajnok spanyolokat a spliti Európa-bajnokság elődöntőjében. 2022.09.08 20:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fotó: MTI/Illyés Tibor

"Büszke vagyok a játékosokra, mert ez a siker hatalmas fegyvertény. Ugyan még nem jutottunk sehova, de ide vezethet az az út, amit elkezdtünk és ehhez hasonló eredményeket érhetünk el, ha ilyen lelkesedéssel játszunk" - értékelt a júliusban kinevezett szakvezető, aki külön örömmel számolt be arról, hogy a kontinensviadal előtt Spanyolországban játszott edzőmeccseken még 15 gólt kaptak a riválistól, ezúttal pedig mindössze nyolcat.



A játékosként olimpiai bajnok szakember kiemelte, tanítványai megértették a védekezés fontosságát, számára ezt mutatja az is, ahogy a blokkokat és labdaszerzéseket nagyobb örömmel fogadják, mint akár a gólokat.



"A fegyelem a siker kulcsa. Hiába volt az ellenfélnek dupla annyi előnye, a remek védekezés miatt ez mit sem ért. Éreztem, hogy fáradnak és felőrlődnek" - fogalmazott a csapatkapitány Jansik Szilárd, aki az MTI érdeklődésére úgy válaszolt, hogy Varga Zsolt irányításával "csak a védekezés, a védekezés és a védekezés" jár a fejükben, ami azért fontos, mert olyan csak ritkán fordul elő, hogy ne lőnének legalább tíz gólt.



Az ismét bravúrok sorát bemutató Vogel Soma arról beszélt, hogy lassabban érkezett meg a mérkőzésbe, de társainak köszönhetően hamar visszaszerezte az önbizalmát.



"Valljuk be, nem mi voltunk az esélyesek, mert a spanyolok két hónappal ezelőtt vb-címet nyert csapatából mindössze egy hiányzó van. De az önfeláldozó védekezés és Vogel remek védései meghozták az eredményt. Most is volt kimagasló egyéni teljesítmény Nagy Ádám révén" - foglalta össze a 10-8-ra megnyert elődöntőt Manhercz Krisztián, aki azt is hangsúlyozta, hogy a meccset végleg eldöntő gólt a 19 éves Molnár Erik dobta.



A Pro Reccóval Bajnokok Ligája-győztes Zalánki Gergő szerint ilyen védekezéssel bárkit le lehet győzni, külön kiemelte a 12 blokkot, melyeknek sokszor nagyobb jelentősége van, mint a góloknak.



A címvédő és olimpiai bronzérmes magyarok szombaton 20.30-tól a horvát-olasz párharc győztesével találkoznak a döntőben.