Négy hazai aranyérem a Jet-ski Magyar Nagydíjon

Runabout veterán GP1-ben Cseke Zsolt diadalmaskodott, míg a juniorok világbajnokságán Ski GP 3.2-ben a 12 éves Puskás Zoltán szerzett aranyérmet. 2022.09.04 23:10 MTI

Négy arany- és két ezüstéremmel zártak a magyar versenyzők a Nyíregyháza melletti Leveleki Szabadidőpart taván rendezett Jet-ski Magyar Nagydíjon, amely egyben Európa-bajnoki futam és junior világbajnokság is volt.



A magyar szövetség vasárnapi tájékoztatása szerint a kontinensviadalon Runabout GP4-es kategóriában Major Marcell megvédte címét, míg Kasza György magabiztos versenyzéssel három futamgyőzelmet könyvelhetett el Runabout GP1-ben.



Runabout veterán GP1-ben Cseke Zsolt diadalmaskodott, míg a juniorok világbajnokságán Ski GP 3.2-ben a 12 éves Puskás Zoltán szerzett aranyérmet.



Czeller Béla, a Magyar Jet-Ski Szövetség elnöke a háromnapos versenysorozat után kiemelte, mindenki erőn felül teljesített.



"Emlékezetes Eb-n és vb-n vagyunk túl. Az elmúlt 120 év legnagyobb aszályával is meg kellett küzdenünk úgy, hogy biztonságos pályát tudjunk kijelölni, és a paddock kialakítása is az elmúlt évek színvonalát tükrözte. Az eredményekről csak elismerően tudok beszélni. Húszfős válogatottal vágtunk neki ennek a hétvégének, és főleg a fiatalok mentek nagyot. Hat érmet szereztek, úgy gondolom, hogy az utánpótlás továbbra is jó kezekben van, és ez biztató a jövőre nézve" - összegzett a hazai szövetség elnöke.