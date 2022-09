Sport

Világrekorderként, vb-arannyal vonult vissza a vitorlázó műrepülő Tóth Ferenc

"Az volt a célom, hogy megszerezzem a nyolcadik vb-aranyat. Emellett van három Európa-bajnoki címem, és nyertem Világjátékokat is. Innentől az utánpótlásképzésben szeretnék dolgozni" - idézte a menedzsment közleménye Tóthot, aki az eredményhirdetést követően a dobogón jelentette be visszavonulását.



"Minden sportember arra törekszik, hogy olyan eredményeket érjen el, amilyeneket előtte soha senki. Nekem ez most sikerült. Célom, hogy 2024-re olyan utánpótlásgárdát hozzak össze, amely sikeres lehet nemzetközi versenyeken" - nyilatkozta Tóth.