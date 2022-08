Lovaglás

Hétvégén tartja országos bajnokságát a Magyar Póni Klub Szövetség

Hétvégén tartja országos bajnokságát a Magyar Póni Klub Szövetség.



Fáró Mirella, a szövetség elnöke szerdán az M1 aktuális csatornán elmondta, hogy a balatonvilágosi országos bajnokságon a regionális minősítő versenyek nyertesei indulhatnak, négyéves kortól. A versenyzők többek között díjlovaglásban és díjugratásban mérhetik össze a tudásukat - tette hozzá.



Az országos bajnokságra több mint 160 gyermek nevezett 25 klub képviseletében, és idén ismét a kisebbek lesznek többségben - ismertette.



A szövetség elnöke tudatta azt is, hogy a klubot 2004-ben tíz magánszemély alapította, a nyolcvanéves angol Pony Club mintájára. A Magyar Póni Klub Szövetség a brit klub versenyszámait és versenyrendszerét vette át, és próbálja követni az angol hagyományokat, mivel ott egy sikeres, bevált versenyrendszer honosítottak meg.



Általánosságban elmondta, hogy mostanság kevesebb a lovasiskola, a lovak és a pónik inkább magánkézben vannak, jellemzően a szülők vásárolják gyermekeiknek. A járványhelyzet visszavetette a Magyar Póni Klub Szövetség munkáját is, de - mondta - bíznak benne hogy megint egyre többen kezdenek versenyszerűen lovagolni.



Kitért arra is, hogy Magyarországon van egy negatív sztereotípia a pónikról, amely szerint nehezen kezelhetők és gonoszak, de valójában nagyon jól lehet velük dolgozni és okosabbak a lovaknál.