Sport

Atlétikai vb 2023 - Egy évvel a rajt előtt bemutatták a vb logóját

Ebből az alkalomból a szervezők rövidfilmben mutatták be a verseny logóját, amely nem más, mint Budapest látképének emblematikus részlete a Gellért-hegy tetején, a pálmaágat magasba tartó Szabadság-szobor.



A 14 méter magas nőalak a város szinte minden pontjáról jól látható, minden ide látogató találkozik vele, az évek során Budapest egyik fő jelképévé vált.



"Karizmatikus nőalak, magasra tartott kezében pálmaág, a győzelem és a hősiesség jelképe, az ókori atléták jutalma. Jól jellemzi azokat a szuperhősöket, akik az atlétikapályán érnek el emberfeletti eredményeket" - áll a szervezők pénteki közleményében.



Hozzátették, Magyarország régóta híres a vendégszeretetéről, mostanra pedig legalább ugyanolyan ismert világversenyek házigazdájaként.



"Atlétikában hazánkban minden korosztályos és felnőtt világversenyt megrendeztek már, kivéve a most soron következő szabadtéri világbajnokságot. Azt a versenyt, amely a világ harmadik legnagyobb sportrendezvénye és több mint egymilliárdan követik a híreit" - fogalmaztak.



Kiemelték, a vb-re megépül az új Nemzeti Atlétikai Központ, amelynek különlegessége, hogy nemcsak a versenysport, hanem a város lakosságának is fontos létesítménye lesz, hiszen végső állapotában a stadion felső szintjén elhelyezett futókörön, dunai panorámával a háttérben lehet majd sportolni, kikapcsolódni.



"Egy évvel a startpisztoly eldördülése előtt büszkén mondhatom, hogy a szervezés kitűnően halad és alig várjuk azt a megtiszteltetést, hogy vendégül láthassuk a világ atlétikáját, a több mint 200 résztvevő ország versenyzőit, a több százezer szurkolót, valamint megmutathassuk hazánkat és ezt a csodálatos sportágat minden érdeklődőnek világszerte" - fogalmazott Deutsch Péter, a világbajnokságot szervező Budapest 2023 Nzrt. vezérigazgatója.



"Örömmel vette át a váltóbotot a magyar szervezőbizottság Oregontól, mert az idei világbajnokság és a tokiói olimpia után ismét bebizonyosodott, hogy sikerkorszakát éli és még feljebb tart az atlétika. Ez rendkívül fontos, hiszen az atlétika, amely az olimpia legnépszerűbb sportága, minden mozgásforma alapja, az egyetemes sport jelképe, óriási hatással van a felnövő generációkra" - tette hozzá Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke.



A vb-re a jegyek értékesítése már 2022. negyedik negyedévében megkezdődik. Különféle típusú ajánlatokkal - kedvezményekkel, akár egy mozijegy árának megfelelő jegyárral - készül a szervezőbizottság, hogy minden igényt kielégítsen a választék, mindenki, aki szeretne, ott lehessen és az atléták is teltházas stadionban versenyezhessenek.



A müncheni multisport Eb keretében az ezen a héten zajló Európa-bajnokságon a magyar küldöttség eddig két éremnél jár: Halász Bence hatalmas egyéni csúccsal, 80,92 méteres dobással ezüstérmet szerzett kalapácsvetésben, Madarász Viktória pedig bronzérmes lett 35 kilométeres gyaloglásban.