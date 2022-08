Sport

Vizes Eb - Sós Csaba: megtörtént a generációváltás

A szövetségi kapitány szerint medencés úszásban az európai eredményességet tekintve megtörtént a generációváltás a magyar csapatban, amely öt arannyal, hét ezüsttel és három bronzzal térhet haza a római kontinensviadalról. 2022.08.17 20:42 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Valahol a fejemre is olvasták, de én ennek a felével sem kalkuláltam, adja Isten, hogy máskor is így tévedjek" - nyilatkozott az MTI-nek Sós Csaba, aki már a júniusi, hazai világbajnokság előtt jelezte a fiataloknak, hogy akik komolyan gondolják a párizsi olimpián való szereplést, azoknak már az idei világversenyeken is meg kell mutatniuk magukat.



"Az első lépcsőfok megvolt, azaz európai szinten megtörtént a generációváltás, világszinten pedig azt kell, hogy mondjam elkezdődött, hiszen például Molnár Dóra és Kovács Benedek, akik itt érmet szereztek, a Duna Arénában már döntősök voltak a világbajnokságon. Elindult egy folyamat, de nem gondoljuk, hogy ez már végleg lezajlott volna" - mondta a szakember.



Sós Csaba megjegyezte, a következő év a koronavírus-járványt követő sűrű program után "normális" lesz, hiszen szeptembertől kezdve a felnőtteknek csak egy világversenyre, a fukuokai világbajnokságra kell készülniük, ugyanakkor több ifjúsági korú úszónak - ilyen például Molnár, Pádár Nikolett, vagy Ábrahám Lilla - továbbra is nehéz dolguk lesz, hiszen néhány nap múlva Peruba utaznak a korosztályos világbajnokságra, jövőre pedig újra rendeznek a fiataloknak Európa-bajnokságot és világbajnokságot egyaránt.



Sós Csaba szerint a mostani sikerekben az is szerepet játszott, hogy a koronavírus-járvány alatt, majd utána Magyarországon nyitottak ki először az uszodák, és a versenyzők más országok úszóihoz képest többet tudtak készülni.



A szövetségi kapitány leszögezte, az Európa-bajnokságról húsz magyar úszó térhet haza valamilyen éremmel: "Ez is azt mutatja, hogy a rengeteg támogatással, amit az államtól kapunk, élünk és nem visszaélünk" - fogalmazott.