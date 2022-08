Sport

A vitorlázó Érdi Mária hatodik Marseille-ben

Érdi Mária a hatodik helyen végzett a 2024-es párizsi olimpia vitorlásversenyeinek otthont adó Marseille-ben.



A kétszeres olimpikon futamot is nyert a Coach Regattán az ILCA 6 (volt Laser) osztályban - tájékoztatta csapata az MTI-t.



"A top 20-ból mindenki hajóba ült Franciaországban. Jó volt látni, hogy ki hol tart éppen. Ezért is különösen örülök annak, hogy végig az élmezőnyben mentem" - nyilatkozta az MVM SE sportolója, aki hozzátette, számára Marseille amúgy is kedvenc helyszínnek számít: "2018-ban ott volt a Világkupa-döntő, ahol ezüstérmes lettem. kifejezetten jó pályának számít".



A többszörös korosztályos vb- és Eb-érmes vitorlázó jelezte: a következő edzőtábor Cagliariban lesz, ahol amerikaiakkal készül, ezt követően Hollandiában, Hágában ül hajóba a jövő évi olimpiai kvalifikációs vb tesztversenyén, majd októberben a texasi vb következik.