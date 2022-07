Sport

BL-selejtező - Slovan Bratislava-Ferencváros 1-4

A Ferencváros 4-1-re győzött a Slovan Bratislava otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező második fordulójának szerdai visszavágóján, így 5-3-as összesítéssel jutott a következő körbe, ahol az azeri Qarabag csapatával találkozik.

A Ferencváros labdarúgócsapata 4-1-re győzött a Slovan Bratislava vendégeként a Bajnokok Ligája-selejtező második fordulójának szerdai visszavágóján, így 5-3-as összesítéssel továbbjutott.



A zöld-fehérek az elefántcsontparti Franck Boli találatával a 20. percben vezetést szereztek, majd a norvég Kristoffer Zachariassen fejesével már összesítésben is előnyben voltak. A második félidőben az argentin születésű szlovák válogatott Vernon De Marco ugyan szépített, de az utolsó szó a Ferencvárosé volt, ugyanis a párharcot eldöntő gólt a mali támadó, Adama Traore lőtte estében a 89. percben, a kegyelemdöfést pedig Aissa Laidouni adta meg a ráadásban.



A magyar bajnok a továbbjutásával már mindenképpen csoportkörös lesz valamelyik európai kupasorozatban, legrosszabb esetben a Konferencia-ligában. A BL-selejtező harmadik körében az azeri Qarabag vár rá.



Bajnokok Ligája, selejtező, 2. forduló, visszavágó: Slovan Bratislava (szlovák)-Ferencváros 1-4 (0-2)

Pozsony, 21 500 néző, v.: Marco Di Bello (olasz)



gólszerzők: De Marco (70.), illetve Boli (20.), Zachariassen (31.), Traore (89.), Laidouni (94.)



sárga lap: De Marco (27.), Kankava (52.), Kucka (55.), Saponjic (84.), illetve Laidouni (3.), Zachariassen (55.), Traore (57.)



Továbbjutott: a Ferencváros 5-3-as összesítéssel.



Slovan Bratislava:

Chovan - Medvedev (Green, 10.), Kasia, Abena, De Marco - Kucka (Holman, 92.), Kankava (Agbo, 92.) - Barszegjan, Csakvetadze, Pauschek (Weiss, 87.) - Saponjic (Cavric, 87.)



Ferencváros:

Dibusz - Botka, S. Mmaee, Knoester, Civic - Laidouni, Zachariassen, Esiti - Nguen (Thelander, 93.), Boli (Vécsei, 63.), Traore

A mérkőzés felvezetéseként a pályán köszöntötték azt a hazai szurkolót, aki harminc éve egyedüliként vállalta az utazást és megjelent a Ferencváros vendégszektorában azt követően, hogy a párharc első, pozsonyi felvonásán indokolatlanul brutálisan léptek fel a jórészt fekete csuklyát viselő szlovák biztonságiak. Daniel Antosik a szlovák lapok szerint azóta már Argentínában él és a Slovan szurkolótábora gyűjtött arra pénzt, hogy hazautazzon a mostani párharc mérkőzéseire.



A hangolódás jegyében a szurkolók kölcsönösen szidalmazták egymást, majd a csapatok kivonulásakor a ferencvárosiak piros-fehér-zöldbe borították a szektorukat, míg a hazaiak kék-fehérbe a stadion többi részét.



A meccsen a Ferencváros azonnal kezdeményezően lépett fel, de azért nem rontott neki az ellenfelének. Az első tiszta lövőhelyzet a Wingo sérülése miatt kezdőbe kerülő Botka előtt adódott, de a labda fölé szállt. A Slovan a budapesti találkozón szerzett előnye birtokában átengedte a területet a magyar bajnoknak, így elsősorban kontrákra rendezkedett be. Mindkét fél játékosai kifejezetten keményen futballoztak, de nem egy ilyen belépő okozta Medvedev fejsérülését, akit hosszú ápolást követően hordágyon vittek le, miután szerencsétlenül ütközött Civiccsel. Küzdelmesen telt az első húsz perc, de a Ferencváros az első komoly helyzetét gólra váltotta, miután Civic éles középre adását Boli közelről a hálóba lőtte.

A Slovan válasza nem késett sokat, azonban az első meccsen eredményes Barszegjan a szólója végén a keresztlécet találta el. A játék nem változott, az eredmény viszont igen, mert a magyar bajnok második lehetőségéből is eredményes volt, ezúttal Mmaee lövésszerű beadását tudta nagyszerűen megcsúsztatni Zachariassen. Bő félóra alatt hiába fordult meg a párharc állása, továbbra is az összesítésben immár előnyben lévő Ferencváros irányított, ám néhány saját térfélen eladott labdával jó esélyeket kínált ellenfelének, amely ezzel nem tudott élni a szünetig, sőt kaput eltaláló lövés nélkül vonulhatott az öltözőbe.



A folytatásban bár visszább húzódott a zöld-fehér együttes, három támadója ennek ellenére többször megkavarta a szlovákok hátsó alakzatát. Különösen Boli volt elemében, de megnyugtatóvá nem sikerült tenni az előnyt egy újabb góllal. A Slovan támadásaiban sokkal kevesebb fantázia volt, ráadásul csatárai pontatlanul is futballoztak, illetve a ferencvárosi védők - ha alkalmanként bizonytalankodtak is - többször az utolsó pillanatban mentettek vagy blokkoltak lövéseket.



A szlovák bajnok ugyan támadásokból nem tudott veszélyeztetni, de egy szögletet követően az első kapura tartó kísérletéből gól lett: De Marco fejelt a keresztléc alá. Azzal, hogy a párharc állása döntetlen lett, a játék is kiegyenlítetté vált, a felek ebben a szituációban már nem kockáztattak. Amikor már úgy tűnt, hosszabbítás következik, Traore estében lőtt gólt, amivel eldöntötte a párharcot. A ráadásban elkeseredetten támadó Slovan kinyílt hátul, ezt kihasználva pedig Laidouni megadta a kegyelemdöfést a riválisnak.