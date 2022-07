Sport

Vívó-vb - Szilágyi Áron aranyérmes

A harmadik olimpiai bajnoki címét tavaly Tokióban begyűjtő klasszis a kuvaiti Amaar Alammari elleni 15-6-os győzelemmel kezdett, majd feszültebb hangulatú mérkőzésen 15-13-mal búcsúztatta a kínai Hszü Jing-minget. A nyolcaddöntőben lendületes, határozott vívással 15-9-re nyert csapattársa, a 2017-ben világbajnok, 2019-ben vb-ezüstérmes Szatmári András ellen, a nyolc között pedig 15-8-ra verte az olasz Pietro Torrét.



Az elődöntőben Sandro Bazadze volt az ellenfele, a georgiai vívót a tavalyi olimpián az elődöntőben legyőzte, az idei Európa-bajnokságon viszont épp ő állította meg Szilágyit a 32 között. Ezúttal 15-11-es magyar siker született.



A döntőben az egész nap jó formában vívó Maxime Pianfetti volt Szilágyi ellefele, aki 6-3-ra meglépett az elején. Csakhogy azután a magyar kardozó sorozatban öt tust adott, ekkor következett a szünet, majd a pihenő után még két Szilágyi-találat esett. A francia vívó azonban nem adta fel, szívósan küzdve felzárkózott, 12-14-ről egyenlített, az utolsó találatot viszont - nagy izgalmak közepette - Szilágyi vitte be, melyet videózás után ítéltek meg neki.



Ezzel a három olimpiai (londoni, riói, tokiói) és egy Eb-arany (2015, Montreux) mellé most már vb-diadalt is hozzátett egyéniben. Világbajnokságon eddig csak csapatban tudott győzni, 2007-ben Szentpéterváron.







Eredmények:



a 64 között:

Gémesi Csanád-Inaki Bravo (spanyol) 15-13

Decsi Tamás-Ahmed Ferjani (tunéziai) 15-14

Szatmári András-Krzysztof Kaczkowski (lengyel) 15-4

Szilágyi Áron-Amaar Alammari (kuvaiti) 15-6



a 32 között:

Szatmári-Enver Yildirim (török) 15-7

Szilágyi - Hszü Jing-ming (kínai) 15-13

Sandro Bazadze (georgiai)-Gémesi 15-12

Bolade Apithy (francia)-Decsi 15-11



a 16 között:

Szilágyi-Szatmári 15-9



negyeddöntő:

Maxime Pianfetti (francia)-Luigi Samele (olasz) 15-14

Iulian Teodosiu (román)-Oh Szang Uk (dél-koreai) 15-14

Bazadze-Ali Pakdaman (iráni) 15-12

Szilágyi-Pietro Torre (olasz) 15-8



elődöntő:

Pianfetti-Teodosiu 15-11

Szilágyi-Bazadze 15-11



döntő:

Szilágyi-Pianfetti 15-14



A végeredmény: 1. Szilágyi Áron, 2. Maxime Pianfetti, 3. Iulian Teodosiu és Sandro

Bazadze, ... 12. Szatmári András, ... 25. Gémesi Csanád, ... 27. Decsi Tamás



Kedden női tőrözők és a férfi párbajtőrözők egyéni versenyét rendezik.