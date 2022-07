Sport

Dárdai és Király is bekerült a Hertha álomcsapatába

Dárdai Pál és Király Gábor is bekerült a Hertha BSC labdarúgóklub álomcsapatába, melyet a Bild című német napilap állított össze.



Az ötven nevet tartalmazó listán Dárdai a negyedik helyezett. Az indoklásban szerepel, hogy a korábbi védekező középpályás 286 bajnoki mérkőzéssel a mai napig klubrekorder, edzőként pedig a Hertha megmentőjeként tekintenek rá a szurkolók. Dárdai 1997 és 2011 között összesen 372 meccsen játszott a fővárosiak színeiben, majd az utánpótlásban tevékenykedett edzőként. A felnőtt csapatot 2015 és 2019, majd 2020 és 2021 között irányította.



A rangsorban Király Gábor lett a hetedik. Mint írták, a kapus a szürke tréningnadrágjáról vált ismertté, később - negyvenéves és 74 napos korában - ő lett a legidősebb, aki Európa-bajnokságon pályára lépett. A magyar futballista 1997 és 2004 között összesen 252 mérkőzésen védte a berliniek kapuját.



Az ötvenes rangsor első helyezettje a brazil Marcelinho Paraíba lett, aki 2001 és 2006 között 193 találkozón lépett pályára a csapatban. A Bild szerint a Hertha történetében ő nyújtotta a leglátványosabb játékot, hiszen emlékezetes gólokkal és hihetetlen trükkökkel szórakoztatta a közönséget, emellett rikító futballcipőivel és élénk hajszínével is nyomot hagyott a nézőkben.



A német napilap a álomcsapatok összeállításánál a statisztikai adatok és a sikerek mellett olyan személyes értékeket is figyelembe vett, mint a szurkolók körében való népszerűség és a klubhűség.



A Hertha BSC álomcsapata:

Király - Friedrich, Sverrisson, Weiner - Dárdai, Horr, Beer, Marcelinho, Sobek - Preetz, Pantelic