Sport

Világjátékok - Két versenyrekord, két újabb magyar arany

A 4x50 méteres akadályúszásban a magyar női és a férfi staféta is aranyérmes lett a vízi- és életmentő versenyen az egyesült államokbeli Birminghamben zajló 11. Világjátékok harmadik versenynapján. 2022.07.11 09:27 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ugyanebben a sportágban női 200 méteres akadályúszásban Jakabos Zsuzsanna negyedik lett - a Világjátékok magyar sajtócsapatának tájékoztatása szerint.



A beszámolóból kiderül, hogy a női csapat századmásodpercre ugyanannyit úszott, mint a lengyel váltó, így a dobogó tetejére a magyarok és a lengyelek is felállhattak. A férfiak döntőjében viszont a magyarok magabiztos győzelmet arattak, megelőzve az olaszokat és a japánokat. A nők 1:49.05, a férfiak pedig 1:34.91 perc alatt teljesítették a távot, mindkét időeredmény Világjátékok-rekord.



A női váltóban Senánszky Petra, Gyurinovics Fanni, Jakabos Zsuzsanna, Verrasztó Evelyn és Ugrai Panna, a férfi stafétában pedig Szabó Szebasztián, Gyárfás Bence, Takács Krisztián, Balog Gábor és Giczi Mátyás kapott helyet.



Jakabos Zsuzsanna egyéni csúcsot úszott 200 méter akadályon.



"Az egyéni rekordnak külön örülök. A két döntő közötti fél óra elég volt a regenerálódásra, a váltóval meg megvalósítottuk azt, amiért ide repültünk" - nyilatkozott az eredményhirdetés után.



A férfi váltó tagjai biztosak voltak abban, hogy ezt a döntőt csak valamilyen rekorddal lehet megnyerni.



"Világjátékok-csúcs lett a vége, és nagyon örülök, hogy ehhez a győzelemhez hozzá tudtam segíteni a stafétát. Ráadásul a világcsúcstól mindössze egy tizedre voltunk" - összegzett Szabó Szebasztián.



A görkorcsolyázóknál a női 10 ezer méteres pontszerző versenyben Gardi Dominika 10. lett, a szumósoknál az open kategóriában Szilágyi Erik az első körben, míg Kerstner Róbert a másodikban búcsúzott. Véget ért a drónosok versenye is, itt Rontó Roland a 16. helyen zárt.



A Világjátékokon - három nap után - a magyarok az éremtáblázat ötödik helyén állnak hat arannyal, négy ezüsttel és négy bronzzal. A birminghami eseményen Magyarországot 59 sportoló képviseli 17 sportágban.



A magyar sajtócsapat közleménye idézi Deutsch Tamást, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnökét is, aki szerint a Világjátékoknak egyre nagyobb az elismertsége.



"Most először van alkalmam itt lenni Világjátékokon. Fantasztikus a hangulat, és a magyar sportolók is kiválóan teljesítenek. Jó látni azt, hogy az egyes sportágak képviselői a Világjátékok Magyar Csapaton belül, mennyire összetartanak" - mondta a vasárnap többek között a vízi- és életmentő versenyekre kilátogató Deutsch Tamás, majd hozzátette: a Világjátékoknak egyre nagyobb az elismertsége. "Ebben oroszlánrésze van Thomas Bach-nak, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökének. Az ő kezdeményezése volt, hogy a NOB a világ nagy, nem olimpiai sportszövetségeinek a lehető legszorosabb partnere legyen. Nem véletlen, hogy a megnyitó óta a központi stadionban a Világjátékok Nemzetközi Szövetségének lobogója mellett ott van a NOB-é is" - mondta a MOB alelnöke.