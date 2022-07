Megfosztották érmétől a futót, miután az anyja segített neki áthaladni a célvonalon - videó

Amikor úgy tűnt, hogy a kimerültségtől összeesik, édesanyja segített a futónak áthaladni a célvonalon egy 10 kilométeres versenyen, azonban ez az ezüstérmébe került.



Artem Burtsev az orosz távol-keleti Jakutföldön rendezett versenyen a verseny nagy részében az élen állt. A végéhez közeledve azonban a 34 Celsius-fokos hőségben botladozni kezdett, és egy ellenfele megelőzte. Látva, hogy fia küszködik, édesanyja kirohant a pályára, és segített neki átjutni a célvonalon. Ez azonban Burtsevnek az ezüstérembe került.

Jakutföld első testkultúra- és sportminiszter-helyettese, Alekszandr Bugaev a szabályokra hivatkozva megjegyezte, hogy a pályán nem lehetnek "idegenek", mivel "a külső segítség azonnal kizárást von maga után".



"Amikor Burtsev áthaladt a célvonalon, az édesanyja segített neki... A döntést a bírói testület hozta meg" - erősítette meg Bugaev a Sports.ru szerint.



Bugaev azonban hozzátette, hogy ha az egészsége engedi, Burtsev csütörtökön részt vesz az 5 km-es versenyen, miközben jelenleg orvosi felügyelet alatt áll.



Az eset visszhangja volt az 1992-es barcelonai olimpián történt hasonló esetnek, amely Derek Redmond brit futót érintette, aki a 400 méteres síkfutás első fordulójában a leggyorsabb időt érte el, és megnyerte a negyeddöntőjét.



Az elődöntőben Redmond jól kezdett, de aztán körülbelül 250 méterrel a vége előtt elszakadt a combhajlítója. Miközben hordágyat vittek hozzá, Redmond úgy döntött, hogy be akarja fejezni a futamot, és a pályán csatlakozott hozzá édesapja, Jim, aki a biztonságiakon átjutott.



Emlékezetes jelenetekben Derek és Jim együtt, karonfogva fejezték be a versenyt, és a 65 000 néző állva tapsolt nekik. Burtsevhez hasonlóan azonban Redmondot is kizárták ezért a mutatványért, és a teljesítményét hivatalosan "Nem ért célba" felirattal jegyezték be.

