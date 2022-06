Sport

Jól haladnak a Széktói Stadion munkálatai

Filus Andor ügyvezető szerint jól haladnak azok a munkálatok, melyek elvégzésével a labdarúgó OTP Bank Ligába feljutott Kecskeméti TE a saját otthonában, a Széktói Stadionban fogadhatja ellenfeleit.



"Gyakorlatilag a bajnokság végével azonnal megindultak a felmérési folyamatok mind a klub, mind az MLSZ részéről, majd a munkálatok is. A legfontosabb szempont jelenleg a biztonsági szabályoknak való megfelelés, illetve az alapvető technikai követelmények kiépítése. Tényleg mindenki mindent megtesz azért, hogy NB I-es meccseket rendezhessünk Kecskeméten" - fogalmazott a klub honlapján a sportvezető.



Filus arról számolt be, hogy a magyar szövetség (MLSZ) több területen is haladékot adott számukra, ez a rugalmasság pedig hatalmas segítséget jelent, de megvannak azok a kötelezően előírt feltételek, melyek teljesülése nélkül nem rendezhetnek élvonalbeli mérkőzést.



"A jelenlegi fejlesztések összege és a későbbiek előkészítése 400 millió forintra rúg. Nagy segítség lehet számunkra az az átmeneti gyorssegély, amit Szemereyné Pataki Klaudia polgármester és az önkormányzat a rendelkezésünkre bocsáthat, ezt később természetesen valahogyan törlesztenünk is kell majd" - mondta Filus.



A KTE ügyvezetője hozzátette, a jelenlegi fejlesztések csupán a szezon végéig jelentenek haladékot a klub számára, jövő nyártól jelen állás szerint már azoknak a felételeknek is meg kell felelni, melyek kapcsán most haladékot adott az MLSZ. Filus elárulta, három ütemben, 1,6 milliárd forintos összegből minden szempontból NB I-es stadiont lehetne kialakítani Kecskeméten.



Az MLSZ elnöksége június elején a fedett lelátó és a pályafűtés kiépítésére haladékot adott a klub számára annak érdekében, hogy a kecskeméti szurkolóknak ne kelljen száz kilométereket utazniuk a hazai mérkőzésekre.