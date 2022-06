Úszás-Magyarország

Vizes vb 2022 - Hosszú: nagyon kedves volt nekem ez a világbajnokság

Hosszú Katinkának nagyon kedves volt a Duna Arénában rendezett világbajnokság, amelynek utolsó szombati egyéni számában címvédőként negyedik lett 400 méter vegyesen. 2022.06.25 21:44 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Nagyon jó lett volna a bronz, akkor már csak három érem kellett volna a százhoz. Fantasztikus volt ez a hét, százszor elmondtam már, de a közönség elképesztő. Tizenkét év után először úgy jöttem ki, hogy nem hallgattam zenét, integettem és a szurkolásra figyeltem. Ebből próbáltam erőt meríteni és azt hiszem, sikerült is, az összes magyar úszó nevében köszönöm nekik" - nyilatkozta a háromszoros olimpiai bajnok, aki pályafutása során eddig 96 alkalommal állt a dobogón nagy világversenyen (olimpia, vb, Eb) és korábban kijelentette, hogy a jubileumi századik siker a fő célja.



Hosszú a szám egyetlen európai döntőseként 4:37.89 perces idővel lett negyedik, a dobogóról a hajrában csúszott le.



"Kis tüske van bennem a bronz miatt, de az, hogy egyetlen európai voltam a döntőben, egy jó jel az augusztusi római Európa-bajnokság előtt. Rajta vagyok az ügyön, hogy növekedjen az érmek száma" - mondta Hosszú, aki legutóbb 2011-ben Sanghajban nem szerzett aranyérmet.



Hosszú a vegyes zónában megjegyezte: pályafutása legszebb élménye a 2017-es, ugyancsak a Duna Arénában rendezett világbajnokság, de ez a mostani is magasan van a polcon: "Persze más szempontból, de nagyon kedves volt nekem ez a világbajnokság, nem mint sportolónak, hanem inkább a személyemnek."



A kilencszeres nagymedencés világbajnok kiemelte, ugyan nem sikerült idei legjobbját (4:35.95) megúsznia, de így voltak ezzel a riválisok is. Ennek oka pedig az, hogy a szervezők a végére hagyták a 400 méter vegyest - a férfiak ezt a számot a nyitónapon letudták -, egy egyhetes világbajnokság végén pedig már mindenki fáradt mentálisan és fizikálisan egyaránt.



A számot a kanadai Summer McIntosh nyerte junior világcsúccsal, 15 évesen és 311 naposan a szám második legfiatalabb világbajnoka lett az amerikai Tracy Caulkins után, aki 1978-ban 15 évesen és 224 naposan diadalmaskodott. Vele kapcsolatban Hosszú Katinka elmondta: fantasztikus tehetség, ugyanakkor biztosan lesz egy nehéz rész a pályafutásában, hamarosan ugyanis felnőtt nővé érik majd.